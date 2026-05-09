Стали известны имена шести игроков, недовольных решениями Арбелоа

По данным источника, главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа столкнулся с напряженной ситуацией в раздевалке команды на фоне конфликтов сразу с несколькими игроками.
Главная проблема связана с Даниэлем Себальосом: после жесткого разговора с тренером полузащитник фактически отдалился от команды и, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне.
Недовольство также возникло у Давида Алабы из-за нехватки игрового времени, а у Даниэля Карвахаля — из-за решений по стартовому составу. Кроме того, отношения Арбелоа с Эдуардо Камавинга и Альваро Каррерасом ухудшились на фоне ротации и замен.
Отдельный эпизод произошел с Раулем Асенсио, которого временно исключали из заявок после спорной ситуации перед матчем с «Эльче». Несмотря на давление, испанский специалист продолжает придерживаться жесткой линии и принимать кадровые решения по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что шесть игроков «Реала» прекратили общение с Арбелоа.