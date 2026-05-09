Стали известны имена шести игроков, недовольных решениями Арбелоа

сегодня, 14:30

По данным источника, главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа столкнулся с напряженной ситуацией в раздевалке команды на фоне конфликтов сразу с несколькими игроками.

Главная проблема связана с Даниэлем Себальосом: после жесткого разговора с тренером полузащитник фактически отдалился от команды и, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне.

Недовольство также возникло у Давида Алабы из-за нехватки игрового времени, а у Даниэля Карвахаля — из-за решений по стартовому составу. Кроме того, отношения Арбелоа с Эдуардо Камавинга и Альваро Каррерасом ухудшились на фоне ротации и замен.

Отдельный эпизод произошел с Раулем Асенсио, которого временно исключали из заявок после спорной ситуации перед матчем с «Эльче». Несмотря на давление, испанский специалист продолжает придерживаться жесткой линии и принимать кадровые решения по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что шесть игроков «Реала» прекратили общение с Арбелоа.

Capral
сегодня в 15:41
Пока Анчи был тренером, всё было под контролем, хотя всем были известны внутри командные проблемы Реала. Но Анчи, благодаря своему Тренерскому Таланту и Тренерской Гибкости умело сглаживал все острые углы и добивался Больших Побед. Но тупость Переса всё перевернула. И как я уже говорил, Алонсо, а потом и Арбелоа- не причины провала Реала, но только лишь следствие, но причины- гораздо глубже, а точнее сказать- выше...
Capral
сегодня в 15:36
Ну и, где же здесь все подозреваемые- Вини, Джуд и Мбаппе?)))
lotsman
сегодня в 15:33
В Реале началась полная анархия.
Байкал-38
сегодня в 15:27
Павлик Морозов (Вини) всех сдал тренеру...
Lobo77
сегодня в 15:22
Все шестеро, по разным причинам, мягко говоря не блещут.
пират Елизаветы
сегодня в 15:17
Реалу не к ЭльКласико готовится, а к М1 миксфайту.
а если сильно недовольны, надо опустошит огнетушитель над Арбелоа под Марсельезой, песня-идея освобождения от ненавистного режима
Bad Listener
сегодня в 15:16, ред.
Ну вот, Вини сделал доброе дело, вскрыл гнойник, что необходимо чтобы его вылечить
Nenash
сегодня в 14:45
Остальные, видать, рады.. Им можно и побоксировать пока.. 🥊🥊🤭
Твой Арсен
сегодня в 14:38
"Главная проблема связана с Даниэлем Себальосом"

Как же Артета был прав, что не стал его брать из Реала.
particular
сегодня в 14:35
Разношёрстная кучка бунтарей... В зиндан...
