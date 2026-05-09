Флик высказался о ситуации в "Реале” перед Эль-Класико

Главный тренер «Барселоны» в преддверии Эль-Класико прокомментировал конфликты в команде соперника.

Завтра я хочу увидеть на поле настоящую команду, которая нацелена только на результат. Мы проводим отличный сезон, и в предстоящем матче должны показать всё лучшее, на что способна Ла Лига. Мы сосредоточены и хотим победить дома ради наших болельщиков — для них это особенный день, и мы это понимаем.

Что касается ситуации в «Реале», то подобные вещи случаются везде. Да, это удивляет, но меня это не касается — это не мой клуб, и я об этом не думаю. Для меня важнее то, что в «Барселоне» мы едины. Если возникают проблемы, мы решаем их сообща через общение. В футболе и в жизни бывает всякое, но наша сила — в сплоченности.