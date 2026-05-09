Арбелоа заявил, что не ищет виновных в утечках информации из команды

сегодня, 15:35

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слухи об утечке информации из команды в прессу. Специалист подчеркнул, что не занимается поиском виновных и полностью доверяет своим подопечным.

Я не сотрудник ЦРУ и не занимаюсь подобными вещами. Выдвигать обвинения против своих футболистов или персонала я просто не имею права. В структуре «Реала» работает огромное количество людей, и я не собираюсь переходить на личности. Всё, что касается моей команды, должно оставаться исключительно внутри нашей раздевалки.

pcpdzcebzr97
сегодня в 16:55, ред.
Можно и не искать, просто поставь в раздевалке вот это!
И не благодари, великий дриблёр!
Capral
сегодня в 15:45
Поздно, парень, всё уже вылезло наружу. А всё остальное- лирика.
Bad Listener
сегодня в 15:44, ред.
А ощущение как раз что сотрудник ЦРУ раз у вас там есть секреты, какие секреты могут быть в футбольном клубе? Какая там коммерческая тайна? Абсурд полнейший. Это же не шпионская организация. Давайте все тогда соглашение о неразглашении будут подписывать. Странен сам факт наличия тайн в команде, ну кроме выкладки по тактике на следующую игру, и то не велика тайна в современном футболе, современные тренера только сами себя удивлять умеют своими хитростями.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Но Крот завёлся, его бы стоило вычислить...
Гость
