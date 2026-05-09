Арбелоа заявил, что не ищет виновных в утечках информации из команды
1778330110
Главный тренер «Реала» прокомментировал слухи об утечке информации из команды в прессу. Специалист подчеркнул, что не занимается поиском виновных и полностью доверяет своим подопечным.
Я не сотрудник ЦРУ и не занимаюсь подобными вещами. Выдвигать обвинения против своих футболистов или персонала я просто не имею права. В структуре «Реала» работает огромное количество людей, и я не собираюсь переходить на личности. Всё, что касается моей команды, должно оставаться исключительно внутри нашей раздевалки.
["news\/1427570\/sanderlend-manchester-yunayted","news\/1427569\/karpin-valeriy-rossiya","news\/1427568\/mbappe-kilian-liverpul","news\/1427567\/rb-leypcig-sankt-pauli","news\/1427566\/abaskal-gilermo-spartak","news\/1427565\/messi-lionel-barselona","news\/1427564\/tedeev-zaur-akron","news\/1427563\/galaktionov-mihail-lokomotiv","news\/1427562\/mostovoy-aleksandr-abaskal-gilermo","news\/1427561\/dias-huan-rodina","news\/1427560\/mostovoy-aleksandr","news\/1427559\/vinisius-zhunior-barselona","news\/1427558\/alonso-habi-chelsi","news\/1427557\/liverpul-chelsi","news\/1427556\/porro-pedro-barselona","news\/1427554\/liverpul-chelsi","news\/1427553\/flik-hans-diter","news\/1427552\/ederson-fenerbahche","news\/1427551\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427550\/kazemiro-manchester-yunayted","news\/1427549\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427548\/kvaracheliya-hvicha-bavariya","news\/1427547\/krishtianu-ronaldu-sporting","news\/1427546\/safonov-matvey","news\/1427545\/bednarek-yan-portu","news\/1427544\/obameyang-per-emerik-marsel","news\/1427543\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427542\/safonov-matvey-enrike-luis","news\/1427541\/ryabchuk-oleg-spartak","news\/1427540\/dzyuba-artyom-rodina"]
И не благодари, великий дриблёр!