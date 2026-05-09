Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» и «Реал» поспорят за защитника «Тоттенхэма»

сегодня, 16:08

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро планирует продолжить карьеру в Ла Лиге. По информации источника, интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Барселона».

Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока, однако оценивает трансфер не менее чем в 69 млн евро.

Сообщается, что тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хансом-Дитером Фликом заинтересован в подписании защитника для усиления атакующего потенциала фланга.

«Реал», в свою очередь, рассматривает 26-летнего испанца в качестве потенциальной замены Даниэлю Карвахалю на долгосрочную перспективу.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЭдерсон намерен покинуть «Фенербахче» после ЧМ-2026
Сегодня, 14:38
СлухиКаземиро доверил супруге выбор следующего клуба в карьере
Сегодня, 14:15
СлухиМладший брат Хвичи Кварацхелии прошёл просмотр в «Баварии»
Сегодня, 13:26
СлухиСын Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе
Сегодня, 13:14
Слухи«Атлетико» согласовал трансфер полузащитника Жоао Гомеса за 45 млн евро
Сегодня, 10:04
СлухиШевалье может заменить Алиссона в «Ливерпуле»
Сегодня, 09:01
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:50, ред.
Если Педро склонен к склокам и готов поучавствовать в мордобое, - то в Реал...
Nenash
Nenash
сегодня в 16:20
На Ван де Вена надо смотреть. Особенно Барсе.. ☝️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 