«Барселона» и «Реал» поспорят за защитника «Тоттенхэма»

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро планирует продолжить карьеру в Ла Лиге. По информации источника, интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Барселона».
Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока, однако оценивает трансфер не менее чем в 69 млн евро.
Сообщается, что тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хансом-Дитером Фликом заинтересован в подписании защитника для усиления атакующего потенциала фланга.
«Реал», в свою очередь, рассматривает 26-летнего испанца в качестве потенциальной замены Даниэлю Карвахалю на долгосрочную перспективу.