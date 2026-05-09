«Барселона» и «Реал» поспорят за защитника «Тоттенхэма»

сегодня, 16:08

Правый защитник «Тоттенхэма» планирует продолжить карьеру в Ла Лиге. По информации источника, интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Барселона».

Лондонский клуб готов рассмотреть продажу игрока, однако оценивает трансфер не менее чем в 69 млн евро.

Сообщается, что тренерский штаб «Барселоны» во главе с заинтересован в подписании защитника для усиления атакующего потенциала фланга.

«Реал», в свою очередь, рассматривает 26-летнего испанца в качестве потенциальной замены на долгосрочную перспективу.