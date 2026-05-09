Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ

сегодня, 16:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ (1:1).

На 6-й минуте хозяева вышли вперед — мяч забил Райан Гравенберх. «Синие» отыгрались на 35-й усилиями Энцо Фернандеса.

«Ливерпуль» занимает 4-е место (59 очков). «Челси» идет 9-м (49 баллов).

пират Елизаветы
сегодня в 17:49
игра Гакпо полностью олицетворяет Ливерпуль при Слоте в этом сезоне…
это называется голландское фримпонг.
помнится, как Ливерпуль закупался)) Вирц, Исак, Экитике, Фримпонг, Керкез.
некоторые даже говорили, что это фифа в реальной жизни.
lotsman
сегодня в 17:34
О такой игре однажды высказался Валера Карпин: "Игра была ровна, играли два..........." и так далее.)
112910415
сегодня в 17:26
недорабатывает Ливерпуль !
Grizly88
сегодня в 17:12
Эти команды шас на одном уровне
сегодня в 17:09
Оба клуба нулевые
Groboyd
сегодня в 16:59
Ну, руководсту Ливерпуля, конечно, виднее. Но как можно оставить этого лысого на следующий сезон?
Я понимаю, что у Челси на Ливерпуль сильнее стоит, чем на резерв Нотингема. Но на Энфилд приехал разобранный клуб, который не обыгрывал только ленивый.
сегодня в 16:43, ред.
Не знаю... Как по мне вывеска спектакля (матча) намного круче игры актеров ( футболистов). Кроме штрафного Энцо и удара Дейка в перекладину больно то и вспомнить нечего. Поулссон после финального свистка наверно подумал, а нахрена я добавил 7 минут, если эти увальни играть не хотят и по полминуты вводят мяч из аута ?!

По Ливерпулю, кроме Собо и Вани Дейка, не на кого смотреть. Остальные тупо корчат из себя непонятых личностей с тяжёлой жо*ой.
Челси же, в индивидуальном смысле, поинтересней ( Энцо, Педро, Кайседо ), но как команда разрознена. Накой хрен уволили Мареско я хз. При нём челсаки были очень смотрибельны и мощны.
сегодня в 16:34
Крманды провели такой матч, будто они уже забили на сезон и ждут следующий...
Первую половину первого тайма Ливерпуль был лучше, но начиная со второй половины первого тайма и практически весь второй тайм, более живыми были футболисты Челси! Ничья в пользу конкурентов, которые борются за места в ЕК и будут настроены одержать победы в своих матчах, т.к что для Борнмута, что для Брентфорда это могут быть первые выходы в ЕК!
Что касается сегтдняшние команды, то летом им нужно серьезно потрудится и подтянуть состав более качественными игроками на некоторые позиции
сегодня в 16:30
Пока Слот будет тренировать команду, нечего хорошего не увидим не в следущем сезоне и ещё в последующим сезоне.
