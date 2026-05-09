«Ливерпуль» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ (1:1).
На 6-й минуте хозяева вышли вперед — мяч забил Райан Гравенберх. «Синие» отыгрались на 35-й усилиями Энцо Фернандеса.
«Ливерпуль» занимает 4-е место (59 очков). «Челси» идет 9-м (49 баллов).
это называется голландское фримпонг.
помнится, как Ливерпуль закупался)) Вирц, Исак, Экитике, Фримпонг, Керкез.
некоторые даже говорили, что это фифа в реальной жизни.
Я понимаю, что у Челси на Ливерпуль сильнее стоит, чем на резерв Нотингема. Но на Энфилд приехал разобранный клуб, который не обыгрывал только ленивый.
По Ливерпулю, кроме Собо и Вани Дейка, не на кого смотреть. Остальные тупо корчат из себя непонятых личностей с тяжёлой жо*ой.
Челси же, в индивидуальном смысле, поинтересней ( Энцо, Педро, Кайседо ), но как команда разрознена. Накой хрен уволили Мареско я хз. При нём челсаки были очень смотрибельны и мощны.
Первую половину первого тайма Ливерпуль был лучше, но начиная со второй половины первого тайма и практически весь второй тайм, более живыми были футболисты Челси! Ничья в пользу конкурентов, которые борются за места в ЕК и будут настроены одержать победы в своих матчах, т.к что для Борнмута, что для Брентфорда это могут быть первые выходы в ЕК!
Что касается сегтдняшние команды, то летом им нужно серьезно потрудится и подтянуть состав более качественными игроками на некоторые позиции