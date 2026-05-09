Хаби Алонсо провёл встречу с руководством «Челси»

1778333438

сегодня, 16:30

Руководство «Челси» провело первый раунд переговоров с испанским специалистом относительно его назначения на пост главного тренера команды.

Сообщается, что стороны дали положительную оценку итогам встречи. Алонсо выразил заинтересованность в работе с лондонским клубом в рамках долгосрочного проекта и подтвердил готовность к подписанию соответствующего контракта.

На текущий момент окончательное решение руководством «Челси» не принято. Клуб продолжает внутренние консультации и изучение других кандидатур на вакантную должность.