Хаби Алонсо провёл встречу с руководством «Челси»

сегодня, 16:30

Руководство «Челси» провело первый раунд переговоров с испанским специалистом Хаби Алонсо относительно его назначения на пост главного тренера команды.

Сообщается, что стороны дали положительную оценку итогам встречи. Алонсо выразил заинтересованность в работе с лондонским клубом в рамках долгосрочного проекта и подтвердил готовность к подписанию соответствующего контракта.

На текущий момент окончательное решение руководством «Челси» не принято. Клуб продолжает внутренние консультации и изучение других кандидатур на вакантную должность.

Drosmo
сегодня в 18:05
Не лезь, Хаби, в этот гадюшник. Судя по последним сезонам, ситуация там не многим лучше чем в Реале. Игроки имеют приоритетную власть в команде, и диктуют настроения в раздевалке, а тренеры там на птичьих правах, и часто выступают в роли козлов отпущения.
Capral
сегодня в 17:02
Ну он и с Ливерпулем, тоже, проводил такие встречи.
dhc6hpx4facy
сегодня в 16:51
Глаза разбегаются у Челси от возможных кандидатов.
