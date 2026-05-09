Мостовой рассказал, кем служил его дед во время Великой Отечественной войны

Бывший футболист сборной России рассказал, кем служил его дедушка во время Великой Отечественной войны.

Каждую семью в Советском Союзе затронула война. Это страшнейшее событие, которое, к сожалению, произошло. Война – это самое страшное, что может быть на планете Земля. В моей семье дедушка, которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб. Мне бабушка это рассказывала. Праздник со слезами на глазах.

Есть движение в России – «Бессмертный полк». Вроде бы журналисты его придумали в каком-то городе. Здорово и шикарно! Я никогда не участвовал в нём. Этому движению больше десяти лет. Когда оно начиналось, я был в Испании. Кто-то показывал фотографии и сказал, что в России такое будет проводиться. У кого-то тоже были родственники, и они решили их показать друг другу.