Контракт главного тренера «Родины» Диаса продлевается ещё на год

сегодня, 17:24

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал об условиях контракта главного тренера команды , который истекает летом.

Московский клуб после победы над «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги обеспечил себе прямой выход в Российскую Премьер-Лигу.

Мы стараемся заранее всё предусмотреть. У испанцев была опция в контракте. Если будет решена задача, то договор пролонгируется ещё на год. Поэтому мы продолжаем работать дальше.

Испанец возглавляет клуб с сентября 2025 года. Ранее он работал в системе «Севильи».