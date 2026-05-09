Мостовой предложил Абаскалю потренировать во Второй лиге России

сегодня, 17:28

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о желании экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ну, что могу сказать — во Второй лиге много команд есть, можно туда поддаться. А так, даже не знаю, в каком еще виде спорта посоветовать ему поискать работу. Он же ни в какой не умеет.

c5nxnp7xkhes
сегодня в 18:32
Мостовой сам физрук и ещё советы даёт, сам не хочет во вторую, первую лиги, ему сразу Спартак подавай
Али Самаркандский
сегодня в 17:36
Можно подумать, что мостовой великий профи.
Гость
