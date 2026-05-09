Россия: мнение | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Губерниев: «Галактионову нужно брать пример с меня»

сегодня, 17:40

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

Потенциал «Локомотива» простирается гораздо дальше побед над московскими командами. Несмотря на то что я симпатизирую Андрею Талалаеву и предстоящий матч с «Балтикой» будет очень интересным, «Локомотив» вполне созрел быть призером чемпионата России и смотреть в [успешное] будущее. Здесь вопрос, насколько в себе психологию победителя воспитал Михаил Галактионов. Мне кажется, что взаимодействие тренер — команда очень важно, я ему желаю твердости духа, потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива» нужно брать пример с меня — идти вперед и побеждать.

112910415
сегодня в 18:53
с тебя - не нужно ! )
6ddk8h7sp6h2
сегодня в 18:15
нужно брать пример с меня — идти вперед и побеждать

Ну если с тебя чепушилы брать пример, то побеждать можно только здравый смысл и элементарные приличия!
he5k5ajm45bd
сегодня в 18:02
Вставьте этому неадеквашке кто-нибудь в задницу лыжную палку или прикладом по губищам 93ите хорошенько, чтобы вернулась напрочь потерянная связь с реальностью!
Гость
