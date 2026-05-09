Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Акрона» мало верит в то, что Дзюба сможет сыграть в этом сезоне

сегодня, 17:44

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможности возвращения нападающего команды Артёма Дзюбы на поле в этом сезоне.

Форвард был вынужден на 57-й минуте завершить домашний матч 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) 3 мая по причине травмы. Перед заменой он держался за правое бедро. Обследование выявило у него мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится [сыграть в текущем сезоне]. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать. И ещё раз сказать, что он очень сильный игрок. И мне как тренеру максимально повезло, что до сегодняшнего дня я работаю с таким выдающимся футболистом. Я ему безумно благодарен.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ЦСКА рассказали о состоянии Кирилла Глебова
Вчера, 12:36
В ЦСКА сообщили, что Кирилл Глебов избежал перелома стопы
07 мая
Кирилл Глебов получил травму в матче со «Спартаком»
06 мая
ОфициальноКомличенко успешно перенёс операцию после травмы колена
06 мая Фото
Футболист «Спартака» Маркиньос будет готов сыграть с ЦСКА
05 мая
Стало известно, когда Дзюба вернётся на поле после травмы
05 мая
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ fsd86pa8uq93 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Бггггг
fsd86pa8uq93
fsd86pa8uq93
сегодня в 18:34
Надо акроновскому доктору прописать Рукаке восстановительное теребоньканье, тогда должен быстро пойти на поправку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 