Тренер «Акрона» мало верит в то, что Дзюба сможет сыграть в этом сезоне

Главный тренер «Акрона» высказался о возможности возвращения нападающего команды на поле в этом сезоне.

Форвард был вынужден на 57-й минуте завершить домашний матч 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) 3 мая по причине травмы. Перед заменой он держался за правое бедро. Обследование выявило у него мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится [сыграть в текущем сезоне]. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать. И ещё раз сказать, что он очень сильный игрок. И мне как тренеру максимально повезло, что до сегодняшнего дня я работаю с таким выдающимся футболистом. Я ему безумно благодарен.