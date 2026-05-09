Ямаль напоминает Месси его самого в начале карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на недавнем мероприятии Adidas ответил на вопрос, какой из футболистов нового поколения больше всего напоминает ему его самого в начале карьеры:
Есть новое поколение футболистов, которое очень сильное и у которого впереди ещё много лет, но если выбрать одного — по возрасту, по тому, чего он уже добился, и по тому будущему, которое его ждёт, — то это Ламин. Без сомнения, для меня он лучший.
Тут палка о двух концах. С одной стороны Месси позже начал(из за конкуренции), но у него в партнёрах потом были топ игроки. А тут наоборот, на Ямаля все молятся, нет у него альтернативы. Но и партнёров, какие были у Месси у него тоже нет.