США. МЛС 2026

Ямаль напоминает Месси его самого в начале карьеры

сегодня, 17:59

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на недавнем мероприятии Adidas ответил на вопрос, какой из футболистов нового поколения больше всего напоминает ему его самого в начале карьеры:

Есть новое поколение футболистов, которое очень сильное и у которого впереди ещё много лет, но если выбрать одного — по возрасту, по тому, чего он уже добился, и по тому будущему, которое его ждёт, — то это Ламин. Без сомнения, для меня он лучший.

Karkaz
Karkaz ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:56, ред.
Пока да, Месси другой и кажется на голову выше стоит. Но Месси свой первый гол за Барсу забил в 18 лет, а Ямаль в 18 что уже "натворил мы знаем)
Тут палка о двух концах. С одной стороны Месси позже начал(из за конкуренции), но у него в партнёрах потом были топ игроки. А тут наоборот, на Ямаля все молятся, нет у него альтернативы. Но и партнёров, какие были у Месси у него тоже нет.
112910415
сегодня в 18:51
понаблюдаем ещё !
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:45
Ламин немножко потемнее будет)
Drosmo
сегодня в 18:07
Ламин - талант, без сомнения. Но при всем уважении к его таланту, он и близко не Месси.
