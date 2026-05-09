Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Хавбек «Зенита» Энрике заявил, что забьёт решаюший гол Бразилии в финале ЧМ

сегодня, 19:59

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике ответил на вопросы о чемпионате мира 2026 года.

Может ли Бразилия выиграть турнир

Конечно. Бразилия всегда фаворит. У нас очень сильная команда, поэтому мы всегда нацелены на победу на чемпионате мира.

Забьёт ли решающий гол в финале

Конечно, да.

Подписывайся в ВК
Все новости
Абаскаль оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионство в следующем сезоне
Сегодня, 18:04
Губерниев: «Галактионову нужно брать пример с меня»
Сегодня, 17:40
Мостовой предложил Абаскалю потренировать во Второй лиге России
Сегодня, 17:28
Мостовой рассказал, кем служил его дед во время Великой Отечественной войны
Сегодня, 17:08
Тренер «Родины» после выхода в РПЛ: «Про футбол точно говорить не будем»
Сегодня, 00:55
Главный тренер «Факела» заявил, что выхода в РПЛ ждал весь город
Сегодня, 00:34
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:38
Не стоит делать такие заявления, не зная наверняка, выполнишь или нет. Слово - не воробей: вылетело - не поймаешь. Сказал - теперь надо выполнять.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:28
Карло Анчелотти долго сомневался, брать ли вингера Зенита на ЧМ.... но когда Энрике публично пообещал забить решающий гол в финале, Карло сдался: Ладно, парень, ты едешь )...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:17
Именно так.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:28
Он уже забыл, что сказал...
Сдаётся мне, что Сборная Бразилии 🇧🇷 на этом чемпионате мира будет испытывать большие трудности... Сомневаюсь, что кудесники сыграют на Мундиале больше шести матчей, то есть в полуфинал они вряд ли попадут. С Неймаром в составе, если его только навяжут, этот путь может стать ещё короче.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:09
Представляю какая сейчас проверка на командной кухне....
Ведь как то это зелье попало в организм....
shur
shur
сегодня в 20:03
....Волшебник,сказочник...! Они там все сытые и богатые из Газпрома,
а на сытый желудок и пофантазировать легко!!! =))
Capral
Capral
сегодня в 20:03
Ему для начала хорошо бы в основу попасть, прежде чем мечтать про гол в финале. Наверняка его навязали Великому Анчи газпромовские господа...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 