Гендиректор «Родины»: «Не понимаю целей сохранить место в лиге»

Генеральный директор московской «Родины» Константин Архипов рассказал о том, за что собирается бороться команда в своём первом сезоне после выхода в РПЛ.
Я всегда говорю, что не понимаю целей сохранить место в лиге или занять место в середине таблицы. Мы будем делать всё для того, чтобы выигрывать все матчи, а там посмотрим, как сложится. Для нас это будет первый опыт в РПЛ.
Будет ли хорошим примером «Балтика», которая борется за медали
Да, нам есть на кого равняться.
