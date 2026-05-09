Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Гендиректор «Родины»: «Не понимаю целей сохранить место в лиге»

сегодня, 20:25

Генеральный директор московской «Родины» Константин Архипов рассказал о том, за что собирается бороться команда в своём первом сезоне после выхода в РПЛ.

Я всегда говорю, что не понимаю целей сохранить место в лиге или занять место в середине таблицы. Мы будем делать всё для того, чтобы выигрывать все матчи, а там посмотрим, как сложится. Для нас это будет первый опыт в РПЛ.

Будет ли хорошим примером «Балтика», которая борется за медали

Да, нам есть на кого равняться.

2gxv83jvx2su
сегодня в 21:45
Гонору много, а на деле посмотрим как получится.
Байкал-38
сегодня в 21:07
Вы ещё как ЦСКА озвучте цели выиграть чемпионат и кубок, но ЦСКА хоть 6 место за радость, а вам и вылететь можно.
Эйфория многое творит, за что потом стыдно бывает как Челестини и ко.
Водолей Сергеев
сегодня в 21:00, ред.
Тривиальный ответ руковода на дежурные вопросы (если они были). Думаю клуб этот со своей пока не длинной историей и определёнными характеристиками (многое говорит и название) - должен будет как минимум закрепиться в РПЛ, но не исключаю более дерзких намерений команды уже в новом для себя статусе.
CCCP1922
сегодня в 20:52
Может Генеральный директор Родины знает что-то такое, чего не знаем мы? Например то, что на усиление команды владелец решил выделить крупную сумму, которой хватит на приобретение квалифицированных игроков, типа Мостового и прочих Дзюб с Карпукасами. В любом случае, одним частным клубом в РПЛ станет больше, правда Акрон в опасности...
Capral
сегодня в 20:32
Цель выиграть все матчи?))) Круто. Пример Балтики? Этот пример говорит только об одном- о примитивности российского футбола, где даже силовой и атлетичный футбол может на одном дыхании пройти большую часть чемпионата, а потом надорваться... Не знаю, что это за Родина, не видел прежде, но посмотреть на неё будет любопытно...
particular
сегодня в 20:29, ред.
Первый опыт - это одно, а поговорка про первый блин - это другое :)
Гость
