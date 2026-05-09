Дембеле близок к продлению контракта с ПСЖ

Нападающий Усман Дембеле, скорее всего, продолжит выступать за ПСЖ.
Форвард провёл положительные переговоры относительно продления контракта с парижанами. Ожидается, что переговоры продолжатся после финала Лиги чемпионов, когда сезон подойдёт к концу.
и та самая замена в элькласико.
и Луис Энрике заменил Усмана на Барколя.
по моему на 60 мин матча.
и француз не устроил пляски возмущений, не стал размахивать руками и орать на тренера.
сел на лавку и поддерживал команду.
уважение тренеру.
уважение партнерам.
уважение клубу.
уважение фанатам ПСЖ.
все это показал Дембеле, в отличии от одного известного эземпляра
....Сначало принял Я его скептично!
Ничем особо из толпы не выделял,
Но приглядевшись видно сразу образ,
Невероятный опыт, таких мыслителей на поле,
Давненько други не встречал! Браво!!!