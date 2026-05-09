Франция. Лига 1 2025/2026

Дембеле близок к продлению контракта с ПСЖ

сегодня, 20:32

Нападающий Усман Дембеле, скорее всего, продолжит выступать за ПСЖ.

Форвард провёл положительные переговоры относительно продления контракта с парижанами. Ожидается, что переговоры продолжатся после финала Лиги чемпионов, когда сезон подойдёт к концу.

ПСЖ  Дембеле Усман
Перевод с x.com Фото: Сайт Goal
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:26
сравнение с винисиусом.
и та самая замена в элькласико.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:54
...и сравнения не в кассу и не корректно,если Я понял о ком идёт речь!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:53
...это не мне надо писать,а от себя комент! Зачем тогда Я свой написал и не хуже! Дембеле мой типаж игрока,думающего на поле,аминь!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:49
Бавария - ПСЖ
и Луис Энрике заменил Усмана на Барколя.
по моему на 60 мин матча.
и француз не устроил пляски возмущений, не стал размахивать руками и орать на тренера.
сел на лавку и поддерживал команду.
уважение тренеру.
уважение партнерам.
уважение клубу.
уважение фанатам ПСЖ.
все это показал Дембеле, в отличии от одного известного эземпляра
shur
shur
сегодня в 20:40
...Дембеле - фирменный знак ПСЖ,однозначно!
....Сначало принял Я его скептично!
Ничем особо из толпы не выделял,
Но приглядевшись видно сразу образ,
Невероятный опыт, таких мыслителей на поле,
Давненько други не встречал! Браво!!!
Гость
