Арбелоа: «Мбаппе пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться в „Реале“»

сегодня, 20:59

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

Француз находится вне игры с 24 апреля из-за травмы. Недавно он оказался в центре внимания после того, как был замечен на отдыхе на Сардинии со своей спутницей.

Что касается Килиана Мбаппе, все болельщики «Реала» знают, какие усилия он приложил, чтобы попасть в мадридский «Реал». В своём предыдущем клубе у него было абсолютно всё, и ему пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться в клубе своей мечты. Все мы видели Килиана ещё ребёнком в спортивном костюме «Реала». Моя задача — следить за тем, что делают мои игроки на тренировках. Игроки «Реала», как и любые другие в мире, должны чувствовать, что тренер обладает авторитетом, независимо от того, сколько времени осталось до окончания их контракта.

shur
сегодня в 21:06
...и потом кто сейчас синьор Арбелоа в Реале, кто...???!!!
shur
сегодня в 21:04
...Я даже читать эту ересь не буду! Все прекрасно знают его знаменитый "динамовский" переход №1 и последущие выкрутасы матушки,не помню имени.....
Гость
