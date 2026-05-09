Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Атлетико» дома проиграл «Сельте»

вчера, 21:25
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Атлетико» проиграл «Сельте» (0:1) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 62-й минуте забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас.

«Атлетико» идёт на 4-м месте (63 очка), «Сельта» занимает 6-е место (50 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Сельта
«Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд» в матче АПЛ, Холанд отметился голом
Вчера, 21:24
«Лацио» потерпел крупное поражение от «Интера» в чемпионате Италии
Вчера, 20:50
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сандерлендом»
Вчера, 18:56
«РБ Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули» и занял 3-е место в Бундеслиге
Вчера, 18:26
«Ливерпуль» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ
Вчера, 16:25
«Нант» уступил «Лансу» и вылетел из Лиги 1
08 мая
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Если уволят сразу в Интер тогда. Его там прям хотят видеть а может уже и не хотят..
Groboyd
Groboyd ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 23:11
Очень многие клубы не платят своим тренерам такие деньги, не покупают Хулиана Альвареса за 75 млн, не покупают Жоао Феликса за 120.
lobsterdam
lobsterdam ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 23:05
Причем здесь деньги? Это игра, случай, если хотите! Иначе люди бы перестали ходить на футбол, заранее зная результат матча с участием команды, где самый "высокооплачиваемый тренер"! Надо ли напоминать, что очень многие клубы никогда ничего не выигрывали и вряд ли выиграют?
Groboyd
Groboyd ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Ну да, ожидания людей, это проблемы самих людей. Ждать от самого высокооплачиваемого в Мире тренера трофеев, это проблемы только самих болел.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:50
Они просто играют в футбол, зарабатывают деньги на жизнь! Причем здесь "трофеи"? Ну, иногда некоторым везет и они получают премии (трофеи), ну не всем же и не всегда! Чего навалились на Симеоне?!
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:16, ред.
Атлетико даже третье место профукал. За то Барсу обыграли)) За то в системный футбол играют и без офсайдных ловушек)) Симеоне безтрофейник в очередной раз,. Контракт там ему уже подготовили улучшенный?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:04
сделали все что было в силах, кубок и финал лч так близки.
и все впустую.
это и есть пиррова победа по-симеоне.
Groboyd
Groboyd ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Думаю, это не реально, им надо оставшиеся три игры проиграть, а Бетис, что бы выиграл свои 4.
Атлетико достаточно одну игры выиграть, наверное, это случится за три оставшихся тура.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:52
Симионе надо увольнять надоел его антифутбол
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:48
Матрацы теоретически могут и мимо четвертого места ливнуть. благо что наверное пятое место им как и англичанам будет в ЛЧ. а может и французам вот тут честно не знаю
shur
shur
вчера в 21:47
...жирная точка на репутации Симеоне! Чего ж-пу рвал,обыгрывая "Барселону" прочих топ Клубов, к печальному концу без призов и званий, лишь по ним миллионы болельщиков оценивают достижения любимой команды!!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 21:33
Печальный конец Гризманна в Атлетико.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Каждый выполнят свои задачи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 