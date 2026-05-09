«Вольфсбург» уступил «Баварии» в игре Бундеслиги

«Вольфсбург» потерпел поражение от «Баварии» в матче 33-го тура Бундеслиги (0:1).

На 36-й минуте мюнхенская команда могла открыть счёт, но пенальти не смог реализовать Харри Кейн. Забитым мячом у гостей отметился Майкл Олисе на 56-й.

«Вольфсбург» занимает 16-е место в чемпионате Германии (26 очков). «Бавария», уже выигравшая турнир, набрала 86 баллов.