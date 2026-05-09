«Вольфсбург» уступил «Баварии» в игре Бундеслиги

вчера, 21:26
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Вольфсбург» потерпел поражение от «Баварии» в матче 33-го тура Бундеслиги (0:1).

На 36-й минуте мюнхенская команда могла открыть счёт, но пенальти не смог реализовать Харри Кейн. Забитым мячом у гостей отметился Майкл Олисе на 56-й.

«Вольфсбург» занимает 16-е место в чемпионате Германии (26 очков). «Бавария», уже выигравшая турнир, набрала 86 баллов.

A.S.A
вчера в 23:35
Помню безумный сезон 08/09, когда волки, ведомые Феликсом Магатом, впервые стали чемпионами германии!!! Дуэт форвардов Джеко и Графите просто разрывали в клочья любую оборону лиги, забив на двоих 54 мяча (Графите 28 а Джеко 26), а помогал им боснийский волшебник Мисимович, который отдал 19 голевых передач! В обороне были итальянцы Бардзальи и Дзаккардо, в центре поля немец Гарднер....а что сейчас, клуб, который всегда был крепким бойцом, сейчас борется за выживание....может пора во вторую Бундеслигу вылетить, что бы за клуб наконец таки взялись!!!
Еще помню Вердер Томаса Шаафа того же сезона, с молодым Озилом, с Пьером Мертезакером, бразильцем Диего, легендарным финским защитником Пасененом, пара полузащитников Фрингс и Бауманн...они играли в фтнале последнего розыгрыша Кубка УЕФА с Донецким Шахтером...немцы тогда уступили, но команда тоже была играющей....и сейчас Вердер тоже уже даже не середняк в германии...жалко такие клубы! Чем мнньше в Лиге конкурентоспособных клубов, тем ниже становится и ее уровень
вчера в 21:59
если Хайденхайм выигрывает у Кельна - то у троих по 26 очков и последний тур решающий за строчку стыков. Вольфсбург еще недавно в ЛЧ пылил а теперь вот на вылет, но кто только уже в Германии не вылетал из крепких клубов - и Вердер с Гамбургом лифтовали и Ганновер и Шальке и Кайзер. Пока волки вылетают из всех чемпионатов и в Англии Вулвз и в Германии Вольфсбург. и как ни странно сейчас проигрывают и на вылет тоже могут Лечче, которые тоже прозвище волки. надо посмотреть какие прозвища у Меца или Овьедо. никогда не придавал значение такому но волки покидают топ чемпионаты)))
вчера в 21:30
Это у Кейна, если не ошибаюсь, второй незабитый пенальти в карьере. Посмотрим, как Бавария сыграет в финале.
