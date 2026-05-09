Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в интервью Полло Альваресу назвал фаворитов предстоящего летом чемпионата мира.

Сборная находится в хорошей форме. Сейчас многие ребята испытывают проблемы с травмами или недостаточной игровой практикой, но когда команда собирается вместе, она доказывает, что готова бороться, всегда стремится к победе, выкладывается на полную и делают всё возможное для достижения поставленных целей. Это чемпионат мира, и мы знаем, что он всегда сложен из-за сильных соперников.

Мы должны радоваться, как и все аргентинцы каждый раз, когда проходит официальное соревнование, будь то Кубок Америки или чемпионат мира, но также нужно помнить, что есть другие фавориты, которые находятся в лучшей форме, и что эта аргентинская команда всегда будет бороться и выкладываться на полную, как это было с тех пор, как она собралась вместе.

Франция снова очень сильна, у неё очень много игроков высшего уровня. Испания, Бразилия — которая, хотя в последнее время и не находится в лучшей форме, всегда являются претендентами и имеют игроков, способных конкурировать во всех официальных соревнованиях. Затем, как обычно, Германия, Англия и Португалия, у которой также очень конкурентоспособная команда. Потом появляются какие-то сюрпризы, неожиданности или вещи, которые априори трудно представить. Много сборных высшего уровня.