Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2026

вчера, 21:53

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси в интервью Полло Альваресу назвал фаворитов предстоящего летом чемпионата мира.

Сборная находится в хорошей форме. Сейчас многие ребята испытывают проблемы с травмами или недостаточной игровой практикой, но когда команда собирается вместе, она доказывает, что готова бороться, всегда стремится к победе, выкладывается на полную и делают всё возможное для достижения поставленных целей. Это чемпионат мира, и мы знаем, что он всегда сложен из-за сильных соперников.

Мы должны радоваться, как и все аргентинцы каждый раз, когда проходит официальное соревнование, будь то Кубок Америки или чемпионат мира, но также нужно помнить, что есть другие фавориты, которые находятся в лучшей форме, и что эта аргентинская команда всегда будет бороться и выкладываться на полную, как это было с тех пор, как она собралась вместе.

Франция снова очень сильна, у неё очень много игроков высшего уровня. Испания, Бразилия — которая, хотя в последнее время и не находится в лучшей форме, всегда являются претендентами и имеют игроков, способных конкурировать во всех официальных соревнованиях. Затем, как обычно, Германия, Англия и Португалия, у которой также очень конкурентоспособная команда. Потом появляются какие-то сюрпризы, неожиданности или вещи, которые априори трудно представить. Много сборных высшего уровня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбелоа: «Мбаппе пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться в „Реале“»
Вчера, 20:59
Ямаль напоминает Месси его самого в начале карьеры
Вчера, 17:59
Арбелоа заявил, что не ищет виновных в утечках информации из команды
Вчера, 15:35
Флик высказался о ситуации в "Реале” перед Эль-Класико
Вчера, 14:50
Арбелоа: «Конфликты в „Реале“ должны оставаться внутри клуба»
Вчера, 13:36
Арбелоа прокомментировал конфликт с участием Вальверде и Тчуамени
Вчера, 12:06
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:24
Как промокашка сказал: "Это и я так могу"!
shur
shur
вчера в 22:13, ред.
...ничего нового, стандартный набор претендентов! Даже про сюрпризы поверхностно, можно сказать по стариковски!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 