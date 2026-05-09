Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» нацелилась на трансфер форварда ПСЖ

вчера, 21:57

Нападающий ПСЖ Брэдли Баркола может перебраться в Испанию.

В подписании форварда заинтересована «Барселона». Каталонский клуб готов оформить трансфер француза, если переходы других претендентов «сине-гранатовых» на усиление линии атаки сорвутся.

Groboyd
вчера в 23:53
А я и не призываю его покупать. Пусть Барса сама думает. По мне, брать тупого бегунка Барколя за 70 тоже бред, так Барса из фин ямы не вылезет.
Capral
вчера в 23:48
Ну хорошо, пусть так. Но не вписывается он в общий ансамбль Барселоны, как инородное тело выглядит...
Groboyd
вчера в 23:08
Ты не прав! 29 игр это только чемпионат. При этом в каких-то матчах он играл по 10-15 минут. ЛЧ 12 матчей 5 + 3.
Capral
вчера в 22:58
У Рэшфорда, во всех турнирах, в 29 играх 7 голов и 8 передач, Это не самая впечатляющая статистика.
Groboyd
вчера в 22:19, ред.
Хорошая статистика! За 15 игр в Примере 7+7. Понятно, что не сравнить с Ямалем, Винисиусом, Олисе или Диасом. Но он и сыграл меньше.
По мне, реультативное действие почти в каждой игре это хороший результат.
Capral
вчера в 22:15
У Рэшфорда, даже как для флангового, статистика, так себе.
Groboyd
вчера в 22:12
Рэшфорд на удивление более полезно отыграл в Барсе, чем Барколя в ПСЖ, 22 результативных действия против 17.
Capral
вчера в 22:06
А чё грузЫна не хотят? Барколя не очень толковый, но техничный бегунок, напоминающий мне Сане в Баварии- энергии много, ума мало. И 70, многовато как-то. Но в сравнении с прямолинейным и флегматичным Рэшфордом, Барколя нравится больше- острее и быстрее. Тем более, сейчас, в ПСЖ у грузина больше игрового времени, чем у француза.
