Дерби «Славии» и «Спарты» прервали в добавленное время

вчера, 22:42

Матч чемпионата Чехии между «Славией» и «Спартой» был прерван в компенсированное ко второму тайму время.

По итогам игры хозяева поля могли стать чемпионами за три тура до конца сезона, если бы победили своего соперника в дерби. «Славия» дважды уступала в счёте по ходу игры, но сумела выйти вперёд на 53-й минуте. При этом на 59-й за удар локтем капитана соперника Асгера Серенсена был удалён нападающий хозяев Томаш Хоры.

Игру приостановили после того, как болельщики «Славии» выбежали на поле до финального свистка. Игроки гостей убежали в раздевалки, опасаясь за свою безопасность. Сообщается, что нападению подвергся вратарь «Спарты» Якуб Суровчик и нападающий Матиаш Войта.

Все комментарии
jr7s9fhxhz4w
вчера в 23:36
Славии уж невтерпеж.
Фил Кио
вчера в 22:49
Ну, вот горячие чешские парни, тоже за справедливость.))
Groboyd
вчера в 22:47
Вот пусть им технарь влепят, что бы Славия из-за своих болел отложила победу в чемпионате.
