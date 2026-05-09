Дерби «Славии» и «Спарты» прервали в добавленное время

вчера, 22:42

Матч чемпионата Чехии между «Славией» и «Спартой» был прерван в компенсированное ко второму тайму время.

По итогам игры хозяева поля могли стать чемпионами за три тура до конца сезона, если бы победили своего соперника в дерби. «Славия» дважды уступала в счёте по ходу игры, но сумела выйти вперёд на 53-й минуте. При этом на 59-й за удар локтем капитана соперника Асгера Серенсена был удалён нападающий хозяев Томаш Хоры.

Игру приостановили после того, как болельщики «Славии» выбежали на поле до финального свистка. Игроки гостей убежали в раздевалки, опасаясь за свою безопасность. Сообщается, что нападению подвергся вратарь «Спарты» и нападающий .