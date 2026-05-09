Глава «Славии»: «3-4 минуты отделяли нас от празднования чемпионства»

вчера, 23:28

Матч чемпионата Чехии между «Славией» и «Спартой» не будет доигран сегодня.

Игра была прервана на 90+7-й минуте из-за вторжения болельщиков хозяев на поле и нападения на двух игроков команды соперника. Об этом зрителям объявил по микрофону председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик. Игроки обеих команд немедленно направились в раздевалки, а гости впоследствии уехали на автобусе со стадиона.

На момент остановки встречи хозяева поля выигрывали со счётом 3:2 — такой результат позволял им оформить чемпионство уже сегодня, за три тура до конца сезона.

Тврдик также более подробно прокомментировал произошедшее:

Мы не можем искать смягчающих обстоятельств, наши болельщики выбежали на поле и объективно прервали матч до его окончания. Соперник сообщил о нападении на одного или двух игроков. Думаю, что прекращение матча было правомерным. Когда я разговаривал с нашими игроками, сказал, что если бы с нами произошло нечто подобное, мы бы поступили так же. Мы можем только извиниться. В будущем должны реагировать на подобные ситуации, чтобы они просто не повторялись. Это сложно. Три-четыре минуты отделяли нас от празднования чемпионства, я верю, что игроки справились бы. Вместо этого, это, пожалуй, самый большой позор, который я пережил за одиннадцать лет в клубе. Я извиняюсь перед всеми обычными болельщиками, которые остались на трибунах, приношу извинения всем зрителям у экранов. Это позор, нам придётся с этим жить.

Что сказал в микрофон болельщикам

Просил их уйти мирно и не усугублять проблему, которая и так очень серьёзна. Просил их не ухудшать ситуацию, чтобы полиции не пришлось вмешиваться. То, с чем мы столкнулись, само по себе невероятно. Это наша вина, мы должны внутренне разобраться с этой ситуацией и продолжать бороться за титул. Больше ничего с этим поделать нельзя. Ещё раз приношу свои извинения.

О возможных последствиях

Не хочу спекулировать, но, наверное, мы все этого ожидаем. Сейчас это дело находится в ведении дисциплинарного комитета LFA (объединение профессиональных футбольных клубов — прим.). Матч был сорван по нашей вине, причины отмены связаны с нашими болельщиками. Можно ожидать, что исход игры будет решён не в нашу пользу. Мы должны на это рассчитывать, наша ситуация в борьбе за титул стала крайне сложной. Ещё раз прошу прощения у всех, мне очень жаль.

la-respect0
вчера в 23:41
Бедный соккер , даже с ИИ не может нормально переводить статьи ))
Groboyd
вчера в 23:33
У Славии очень адекватный председатель правления.
