«Кайсериспор», где играют Макаров, Чалов и Онугха, вылетел из Суперлиги

вчера, 23:47

«Кайсериспор» покинул турецкую Суперлигу.

Команда, в составе которой играют российские футболисты , и , в предпоследнем, 33-м туре в гостях потерпела поражение от «Аланьяспора» со счётом 1:3. Макаров и Чалов вышли на замену во втором тайме, Онугха пропустил игру в связи с травмой.

«Кайсериспор» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. От идущего на 15-й строчке, которая даёт право остаться в высшей лиге чемпионата «Генчлербирлиги», клуб отстаёт на четыре балла. Также дивизион покинул «Фатих Карагюмрюк».