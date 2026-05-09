«Кайсериспор», где играют Макаров, Чалов и Онугха, вылетел из Суперлиги

«Кайсериспор» покинул турецкую Суперлигу.
Команда, в составе которой играют российские футболисты Денис Макаров, Фёдор Чалов и Герман Онугха, в предпоследнем, 33-м туре в гостях потерпела поражение от «Аланьяспора» со счётом 1:3. Макаров и Чалов вышли на замену во втором тайме, Онугха пропустил игру в связи с травмой.
«Кайсериспор» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. От идущего на 15-й строчке, которая даёт право остаться в высшей лиге чемпионата «Генчлербирлиги», клуб отстаёт на четыре балла. Также дивизион покинул «Фатих Карагюмрюк».
Чемпионом страны стал «Галатасарай». Второе место обеспечил «Фенербахче», третьим стал «Трабзонспор», главным тренером которого является чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Фатих Текке.