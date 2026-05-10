«Вольфсбург» меняет логотип

«Вольфсбург» объявил о смене клубной эмблемы.

Возвращаюся зубчатые выступы на букве W, этот элемент был центральным с момента основания команды. Представитель болельщиков Марвин Миннер сообщил, что они более 20 лет выступали за возвращение зубцов.

Переход к новому логотипу будет постепенным. В сотрудничестве с поставщиком экипировки — компанией Nike, появится возможность использовать его на специальной форме в следующем сезоне. Начиная с сезона 2027/28, зубчатый герб станет постоянным элементом официальной формы «волков».

Точная дата выпуска специальных футболок с новой эмблемой пока неизвестна, это может произойти в начале сезона. На стадионе и объектах «Вольфсбурга» также переход будет происходить постепенно.