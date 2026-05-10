Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2025/2026

«Вольфсбург» меняет логотип

сегодня, 00:11

«Вольфсбург» объявил о смене клубной эмблемы.

Возвращаюся зубчатые выступы на букве W, этот элемент был центральным с момента основания команды. Представитель болельщиков Марвин Миннер сообщил, что они более 20 лет выступали за возвращение зубцов.

Переход к новому логотипу будет постепенным. В сотрудничестве с поставщиком экипировки — компанией Nike, появится возможность использовать его на специальной форме в следующем сезоне. Начиная с сезона 2027/28, зубчатый герб станет постоянным элементом официальной формы «волков».

Точная дата выпуска специальных футболок с новой эмблемой пока неизвестна, это может произойти в начале сезона. На стадионе и объектах «Вольфсбурга» также переход будет происходить постепенно.

«Вольфсбург» меняет логотип

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кайсериспор», где играют Макаров, Чалов и Онугха, вылетел из Суперлиги
Вчера, 23:47
Родившийся во Франции Бонни будет играть за сборную Кот-д'Ивуара
Вчера, 19:48
«Фрозиноне» стал вторым клубом, вышедшим в Серию А
08 мая
«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года
08 мая
«Райо» отправился на матч ЛК с болельщиками, семьями и журналистами
06 мая
СлухиФлорентино Перес обозначил причину провальной игры «Реала» в этом сезоне
05 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:43
Старая новая эмблема красивей)) теперь не вылететь из Б-1...клуб чемпион, и какие игроки были!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:14
А не вылететь поможет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 