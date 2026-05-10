Soccer.ru
«Будё-Глимт» с Хайкиным впервые за более чем 30 лет выиграл Кубок Норвегии

сегодня, 01:00

«Будё‑Глимт» стал обладателем Кубка Норвегии 2026 года.

Основное и дополнительное время финального матча с «Бранном», который прошёл в Осло, завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти лучше оказались игроки «Будё‑Глимта» — 4:2.

Вратарь команды-победителя Никита Хайкин отыграл весь поединок и смог отразить два 11‑метровых в серии пенальти. В апреле футболист, выступавший за сборные России различных возрастов, в том числе молодёжную, получил гражданство Норвегии.

«Будё‑Глимт» выиграл национальный кубок впервые с 1993 года, всего данный трофей стал для клуба третьим.

Будё-Глимт  Хайкин Никита
Источник: matchtv.ru Фото: Соцсети ФК «Будё-Глимт»
Али Самаркандский
сегодня в 01:30
Поздравляю Буде-Глимт с Победой. Молодцы.
