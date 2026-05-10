Европейские клубы просят ограничить квоту в Лиге чемпионов до пяти клубов

По информации источника, европейские футбольные лиги и клубы намерены оказать давление на УЕФА с целью пересмотра квот на участие в Лиге чемпионов. Основное требование заключается в установлении лимита — не более пяти клубов от одной национальной ассоциации.
Поводом для недовольства стало участие сразу шести представителей АПЛ в текущем розыгрыше турнира («Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Челси» и «Тоттенхэм»).
Конкуренты обеспокоены тем, что финансовый разрыв между АПЛ и остальными лигами продолжает расти, превращая еврокубки в закрытый клуб для богатейших команд.
Несмотря на то, что регламент на сезон 2026/27 останется неизменным, однако в УЕФА подтвердили готовность учесть позицию европейских клубов при формировании правил на последующие периоды.
Смотреть на условный Вильярреал в ЛЧ, у которого всего 1 очко было в группе? В 8 играх 1 набранное очко…ну такое себе.