Лига чемпионов 2025/2026

Европейские клубы просят ограничить квоту в Лиге чемпионов до пяти клубов

сегодня, 08:19

По информации источника, европейские футбольные лиги и клубы намерены оказать давление на УЕФА с целью пересмотра квот на участие в Лиге чемпионов. Основное требование заключается в установлении лимита — не более пяти клубов от одной национальной ассоциации.

Поводом для недовольства стало участие сразу шести представителей АПЛ в текущем розыгрыше турнира («Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Челси» и «Тоттенхэм»).

Конкуренты обеспокоены тем, что финансовый разрыв между АПЛ и остальными лигами продолжает расти, превращая еврокубки в закрытый клуб для богатейших команд.

Несмотря на то, что регламент на сезон 2026/27 останется неизменным, однако в УЕФА подтвердили готовность учесть позицию европейских клубов при формировании правил на последующие периоды.

Перевод с thetimes.com Фото: Сайт thesun.co.uk
lazzioll
сегодня в 10:07
и финалы будут правдивые типа Динамо Загреб - Русенборг. а не Сити Реал ежегодно
jhcj9673fd3h
сегодня в 09:49
Думаю и пять представителей это много, достаточно 2-3 от страны
Romeo 777
сегодня в 09:13
Ну кто же виноват в том, что АПЛ самая интересная и самая прибыльная лига мира.
Смотреть на условный Вильярреал в ЛЧ, у которого всего 1 очко было в группе? В 8 играх 1 набранное очко…ну такое себе.
Байкал-38
сегодня в 09:05
Надо вернутся к кубку чемпионов, где страну должны представлят чемпионы, а не 5,6 места.
112910415
сегодня в 08:30
и это резонно !
Али Самаркандский
сегодня в 08:26
Соглашусь.Правильное требовани.е
