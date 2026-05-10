Черчесов опроверг слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Локомотив». Специалист заявил, что намерен полностью отработать действующий контракт с грозненским клубом и не ведет переговоров с другими командами.

В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями. Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова — там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.

Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду. Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной.