«Спартак» начал переговоры о покупке форварда «Трабзонспора» Аугусто

сегодня, 09:16

«Спартак» заинтересован в переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. По данным источника, российский клуб уже направил официальное предложение о трансфере 22-летнего бразильского футболиста.

Игрок выступает в составе турецкого клуба с лета 2025 года. В текущем сезоне Аугусто принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:45
Привет Толя...!!! На выход Гарсия и Угальде...оба нулевые...Да и центральный нап должен быть по габоритам по крупнее этих...
derrik2000
сегодня в 12:38, ред.
Это он и есть. Центральный нападающий.
А сейчас в Спартаке есть центральный нападающий.
Или это ПОКА Заболотный?
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:55
А как же новый лимит. Кто на выход?
x74htbyvwwvz
сегодня в 11:50
Парень перспективный надо пробовать
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:33
да будет так))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:19
Заканчивать будет Трабзон и сам игрок, которому хоронить себя в РПЛ без еврокубков не имеет никакого смысла.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:17
Судя по количеству сыгранных матчей, этот игрок нужен самим туркам. Так что придётся Спартаку крепенькое раскошелиться...
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:12
Поэтому, не удивлюсь, что начал переговоры Спартак, а заканчивать будет Зенит :)
Haizenberg
Haizenberg ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:04
Мощно🤣
Валерыч
Валерыч ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:01, ред.
Нет, он на 20 см выше Угальде.) На голову выше, короче.)
Валерыч
сегодня в 10:55, ред.
Вот, это то что нужно "Спартаку". Высокорослый, быстрый, забивной форвард.
К тому же ещё и молодой. Карседо из него Роналдо вылепит.)
От Аугусто в воротах соперников мячей будет густо!)
22syvr5q7kn9
сегодня в 10:36
Лишь бы задорого купить.
Андрей Морозов 1
сегодня в 10:20
хороший игрок дай бог что бы не сорвалось
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:18
Вы настоящий Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже мне не всегда удаётся в моих работах, так тонко прочувствовать психологический образ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Ну уж , нет Серёга - это "Мой , милый Аугустин" - и да он бразилец....)
Futurista
сегодня в 10:05
Тот момент когда услышал слова рядом в одной новости: Спартак...трансфер...бразильский игрок...15 голов в 37 матчах...
kzfye2r8fn7j
сегодня в 09:55
Будет помогать Угальде бороться за пятое место.
Groboyd
сегодня в 09:52, ред.
Физические данные хорошие.
Зачем ему только в Россию ехать? За зарплатой большой. Трабзон в ЛЕ играть будет в следующем сезоне.
Bad Listener
сегодня в 09:50, ред.
Для Угальде тяжёлые новости, опыт с заменами в перерыве и до от Станковича и покупка под него Левая Гарсии за 19 лямов показал что психика мальца не выдерживает и малейшего давления и он до сих пор не смог вернуть себе уверенность, как бы после таких новостей он вообще не перестал даже пытаться играть, тем более удалось наконец спустя столько времени забить гол, который ещё и засчитали.

Тот же самый опыт показал что в руководстве Спартака одни отморозки и никто не понимает этих тонких вещей и последним кто реально чувствовал команду был Владимир Слишкович. Конечно это в первую очередь проблема незрелости и отсутствия внутреннего стержня у самого игрока, но сейчас все футболисты нежные неокрепшие детишки в большинстве своём и Владимир это понимал и учитывал в работе.
25процентный клоун
сегодня в 09:25
Боюсь без Деяна мы напокупаем не пойми кого. Не второй ли это Угальде
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:20
Ничего о нём не знаю, но доверяю твоему мнению. Надеюсь, спартачам, он также придется по вкусу.)))
пират Елизаветы
сегодня в 09:18
Вот это игрок.
Надеюсь, трансфер не прогнётся)))
Зенит в этом хорош
