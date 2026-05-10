«Спартак» начал переговоры о покупке форварда «Трабзонспора» Аугусто

1778393815

сегодня, 09:16

«Спартак» заинтересован в переходе нападающего «Трабзонспора» . По данным источника, российский клуб уже направил официальное предложение о трансфере 22-летнего бразильского футболиста.

Игрок выступает в составе турецкого клуба с лета 2025 года. В текущем сезоне Аугусто принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами.