«Бавария» проведёт финальный этап переговоров по трансферу Влаховича в мае

сегодня, 10:15

«Бавария» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

По информации инсайдера Николо Ширы, решающий раунд переговоров между сторонами запланирован на последнюю неделю мая.

Немецкий гранд планирует предложить сербскому форварду двухлетний контракт с годовым окладом в размере 6 млн евро.

Текущее соглашение Влаховича с туринцами истекает уже этим летом, что делает его одной из главных трансферных целей мюнхенцев.

Karkaz
Karkaz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:50, ред.
Он за первые 13 туров всего 3 гола забил, когда был здоров. А за весь прошлый сезон, без травм всего 10 голов. Это очень мало. Но в Баварии может конечно прорвать Влаховича.
Capral
сегодня в 11:44
Ты уже вышел из лесу? Тебе приснился сегодня Алонсо?
Мда, сильно он всех вас подставил...))) Отсюда вывод- не спорьте никогда, со знающими людьми......................................
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:32
серб пол сезона в лазарете.
вернулся в строю и сразу начал забивать.
но очень много отменных голов (офсайд))
Юве нужны продажи.
только нападающих более 8..еще есть Маккенни, прекрасный универсальный игрок атаки.
Karkaz
сегодня в 11:12, ред.
С другой стороны, любое дерево в Баварии будет много забивать в бундеслиге, так как на голову сильнее всех по составу и по духу. Не удивлюсь, если тот же Влахович будет по 30 мячей забивать за сезон.
Karkaz
сегодня в 11:06, ред.
Влахович? Финальные переговоры?🤣 17 матчей 5 голов) в не самой сильной Италии) Даже полузащитники Нико Пас и Мактоминей намного больше забили) Тогда уж точно лучше Сёрлота брать😂
Capral
сегодня в 10:47
Баварии давно пора было заняться поисками нападающего, но у Влаховича стата не впечатляет. Надо будет у Пиппо спросить, он больше всех за Серию А топит, должен знать...
t2drgmqknppn
сегодня в 10:34
Похоже выгодно и для Баварии и для игрока.
Гость
