«Бавария» проведёт финальный этап переговоров по трансферу Влаховича в мае

«Бавария» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» .

По информации инсайдера Николо Ширы, решающий раунд переговоров между сторонами запланирован на последнюю неделю мая.

Немецкий гранд планирует предложить сербскому форварду двухлетний контракт с годовым окладом в размере 6 млн евро.

Текущее соглашение Влаховича с туринцами истекает уже этим летом, что делает его одной из главных трансферных целей мюнхенцев.