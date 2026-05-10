Черчесов предложил изменить систему лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выступил с альтернативной идеей по реформированию лимита на легионеров. Вместо жестких ограничений по количеству футболистов в заявке или на поле, специалист предлагает ввести суммарную квоту игрового времени для россиян.
А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450. Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы.
Какие нормы по минутам, секундам?
Начнётся путанница, а так же не совсем честная игра.
Предположим Зенит или Краснодар в матче с аутсайдером решил всё в первом тайме и на второй тайм выпускает одних россиян вырабатывать норму, что бы потом было больше минут на легионеров.
Это сразу ставит команды в неравные условия.
И кто и самое главное как будут считать эти минутные нормы?
Есть 90 минут матча и добавленные минуты к первому и второму тайму.
Как здесь быть?
У нас были случаи когда команды ошибались и выставляли лишнего легионера на поле, а тут минуты, бред.