Черчесов предложил изменить систему лимита на легионеров в РПЛ

сегодня, 10:30

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выступил с альтернативной идеей по реформированию лимита на легионеров. Вместо жестких ограничений по количеству футболистов в заявке или на поле, специалист предлагает ввести суммарную квоту игрового времени для россиян.

А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450. Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы.

mnn8dr65vyma
сегодня в 12:04
Нужно будет создавать комитет по подсчету времени в российском футболе, а руководителей футбола итак уже больше футболистов.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:52
Чабан видно нарушил спортивный режим. Для его идеи нужно вводить штат хронометристов для учета этого времени. А потом выдумывать меры для тех кто по времени россиян не доиграл. Так с людьми бывает. Соблюдал режим и вдруг сорвался. Ничего. Пару дней и все пройдёт
lotsman
сегодня в 11:34
При такой системе тренеру во время матча надо будет не за игрой следить и не за действиями своих подопечных, а сидеть с калькулятором и секундомером в руках и заниматься вычислениями - кто сколько секунд провёл на поле.
Comentarios
сегодня в 11:15
Можно все 90 минут на поле вату катать а можно выйти на замену и забить и парочку к этому надо идти
Байкал-38
сегодня в 11:07
Черчесов вроде умный человек, а такую ересь несёт.
Какие нормы по минутам, секундам?
Начнётся путанница, а так же не совсем честная игра.
Предположим Зенит или Краснодар в матче с аутсайдером решил всё в первом тайме и на второй тайм выпускает одних россиян вырабатывать норму, что бы потом было больше минут на легионеров.
Это сразу ставит команды в неравные условия.
И кто и самое главное как будут считать эти минутные нормы?
Есть 90 минут матча и добавленные минуты к первому и второму тайму.
Как здесь быть?
У нас были случаи когда команды ошибались и выставляли лишнего легионера на поле, а тут минуты, бред.
112910415
сегодня в 10:55
сложности подсчёта !
Bad Listener
сегодня в 10:37, ред.
Вот приходят к некоторым по ночам осинения что они потом себя чуть ли не Эйнштейнами мнят. Сейчас Саламыч конечно в первую очередь будет ждать хайпа и побольше, чтобы все заметили какой он гениальный чорт, как Уолтер Уайт.
tadk44cuzsyz
сегодня в 10:35
Слишком сложно все это считать, а если нарушили тогда что?
