Черчесов предложил изменить систему лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» выступил с альтернативной идеей по реформированию лимита на легионеров. Вместо жестких ограничений по количеству футболистов в заявке или на поле, специалист предлагает ввести суммарную квоту игрового времени для россиян.

А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450. Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы.