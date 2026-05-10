Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2025/2026

Макаров может сменить клуб после вылета «Кайсериспора» из Суперлиги

сегодня, 10:57

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Кайсериспора» Дениса Макарова, прокомментировал будущее игрока после вылета команды из Суперлиги. По словам агента, несмотря на неудачный итог сезона, к россиянину проявляют интерес другие клубы.

Если говорить по будущему, то надо доиграть последний матч и уйти в отпуск, выдохнуть. Общение с клубами есть. Время покажет, где окажемся. Пока рано что-то говорить — везде идут чемпионаты. Клубы борются за свои задачи. Посмотрим. Для Дениса это тоже колоссальный опыт, он ни о чём не жалел. Чемпионат Турции — сильный чемпионат. Денис получил опыт. В Турции тоже есть общение. Может, там продолжит свою карьеру. Сейчас задача — залечить травму и двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» проведёт финальный этап переговоров по трансферу Влаховича в мае
Сегодня, 10:15
СлухиМЮ, «Ювентус», «Атлетико» и «Милан» претендуют на защитника «Эльче»
Сегодня, 09:35
СлухиВ «Реале» есть только 5 неприкасаемых футболистов
Сегодня, 00:39
СлухиЖена Куртуа угрожает голкиперу разводом в случае перехода в «Аль-Кадисию»
Сегодня, 00:36
Слухи«Реал» принял решение по Тчуамени после драки с Вальверде
Вчера, 23:23
Слухи«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Милана»
Вчера, 22:21
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:37
Макар успешно опустил вниз свой клуб, теперь ищет следующую цель. Настойчивый парень, однако. Динамовец бывший.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:22
Если найдёт лучше место, значит парню повезло.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:06, ред.
Самые большие глоры в наши времена это футболисты, поэтому конечно ждать верности от болельщиков было бы глупо, так же как и изображать верность каждому новому клубу. Удивляет и шокирует в этом всём что об этом так буднично говорят агенты как будто быть портовой ш... для футболистов в порядке вещей, или правильнее сказать не агенты, а сутенёры тогда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 