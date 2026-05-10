Макаров может сменить клуб после вылета «Кайсериспора» из Суперлиги

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Кайсериспора» , прокомментировал будущее игрока после вылета команды из Суперлиги. По словам агента, несмотря на неудачный итог сезона, к россиянину проявляют интерес другие клубы.

Если говорить по будущему, то надо доиграть последний матч и уйти в отпуск, выдохнуть. Общение с клубами есть. Время покажет, где окажемся. Пока рано что-то говорить — везде идут чемпионаты. Клубы борются за свои задачи. Посмотрим. Для Дениса это тоже колоссальный опыт, он ни о чём не жалел. Чемпионат Турции — сильный чемпионат. Денис получил опыт. В Турции тоже есть общение. Может, там продолжит свою карьеру. Сейчас задача — залечить травму и двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается.