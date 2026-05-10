Техническое поражение «Бастии» обеспечит «Ле-Ману» выход в Лигу 1

Заключительный матч чемпионата французской Лиги 2 между «Бастией» и «Ле-Маном» не был доигран из-за инцидента с болельщиками. На момент остановки встречи «Ле-Ман» вел со счетом 2:0, что гарантировало клубу второе место в таблице и автоматический выход в Лигу 1.

Игра была приостановлена после того, как фанаты корсиканского клуба начали массово бросать на поле пиротехнику и дымовые шашки. Согласно регламенту соревнований, ожидается, что в ближайшее время «Бастии» будет засчитано техническое поражение (0:3). В этом случае «Ле-Ман» официально вернется в высший дивизион французского футбола впервые с 2010 года.

В текущем сезоне «Ле-Ман» перешел под контроль бразильского инвестиционного фонда Outfield. Среди акционеров организации значатся Новак Джокович, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен. Также финансовое участие в проекте принимает вратарь «Реала» Тибо Куртуа через консорциум NxtPlay.