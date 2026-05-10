ЭСК признала верным решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала решение главного арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).
Согласно заключению комиссии, нападающий гостей Кордоба в борьбе за позицию применил задержку защитника «Акрона» Марата Бокоева обеими руками. В РФС пояснили, что нарушение произошло в непосредственной близости от ворот, а действия форварда обеспечили ему незаслуженное преимущество, оказав прямое влияние на игровой эпизод. На основании этого решение судейской бригады об отмене гола признано обоснованным.
Думаю, что в кубке, тоже, надо разобраться в пользу Зенита, пока не сыгран финал.