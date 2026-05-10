ЭСК признала верным решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»

сегодня, 11:36
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала решение главного арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

Согласно заключению комиссии, нападающий гостей Кордоба в борьбе за позицию применил задержку защитника «Акрона» Марата Бокоева обеими руками. В РФС пояснили, что нарушение произошло в непосредственной близости от ворот, а действия форварда обеспечили ему незаслуженное преимущество, оказав прямое влияние на игровой эпизод. На основании этого решение судейской бригады об отмене гола признано обоснованным.

particular
сегодня в 12:37, ред.
ЭСК редко идёт против принятых судьями решений, что бы не расшатывать устои арбитража и незыблемость свистка...
kb7v6m2pbtqk
сегодня в 12:07
ЭСК иногда принимает верные решения.
Locomotive Breath
сегодня в 12:01
Осталось 2 тура...что-то подсказывает мне - быть скандалам по свистковым решениям...особенно Краснодар будут "душить". Ответ у них только один - 2 победы и титул защитят. Вперёд, Краснодар!!!🐃🐃🐃
Groboyd
сегодня в 11:50, ред.
ЭСК при президенте РФС. А кто у нас президент? Дюков. Топ менеджер газпром нефть, родом из Питера.
Capral
сегодня в 11:49
Жду, когда придет сообщение об отмене и второго гола Кордобы, и всех его мячей, в нынешнем сезоне, а также, досрочного признании Зенитом чемпионом страны-2026.
Думаю, что в кубке, тоже, надо разобраться в пользу Зенита, пока не сыгран финал.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:48
Нельзя же делать безработными всех судей РПЛ, да и в РФС тоже все хорошо кормятся. Тем более, что САМ внимательно следит за подготовкой к юбилею
Гость
