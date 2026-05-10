Отаменди и Кайседо допущены к стартовым матчам ЧМ-2026 после решения ФИФА

сегодня, 11:48

Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правила отбывания наказаний перед ЧМ-2026.

Согласно сообщению пресс-службы, дисквалификации за нарушения, полученные в квалификации, теперь не переносятся на финальный турнир.

Благодаря этому решению защитник Аргентины Николас Отаменди и полузащитник Эквадора Мойсес Кайседо смогут сыграть в стартовых матчах своих сборных.

Ранее футболисты получили красные карточки в заключительной очной игре отбора, что по старым правилам означало пропуск первого тура мундиаля.

Фил Кио
сегодня в 12:22
Ещё ч/з 10...12 лет количество команд в т.н. финальном турнире достигнет 88 штук. Такими темпами, квалификация превратится в финальный турнир и не надо будет правила корректировать.))
Али Самаркандский
сегодня в 11:59
Хорошая новость. Пусть играют.
Гость
