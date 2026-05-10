Отаменди и Кайседо допущены к стартовым матчам ЧМ-2026 после решения ФИФА

Международная федерация футбола ( ФИФА ) изменила правила отбывания наказаний перед ЧМ -2026.

Согласно сообщению пресс-службы, дисквалификации за нарушения, полученные в квалификации, теперь не переносятся на финальный турнир.

Благодаря этому решению защитник Аргентины и полузащитник Эквадора смогут сыграть в стартовых матчах своих сборных.

Ранее футболисты получили красные карточки в заключительной очной игре отбора, что по старым правилам означало пропуск первого тура мундиаля.