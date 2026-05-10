Испания. Примера 2025/2026

В «Реале» могут ввести голосование при выборе капитана команды

сегодня, 12:29

В «Реале» возникли внутренние разногласия относительно традиционного принципа преемственности капитанской повязки.

Исторически капитаном клуба становится футболист, дольше всех выступающий за команду, однако часть состава настаивает на реформе.

Часть игроков предлагает перейти на гибридную модель, успешно применяемую в «Барселоне», где лидеры выбираются путем совмещения стажа и общекомандного голосования.

Ситуация обострилась на фоне недавнего конфликта между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.

По данным источника, инцидент стал ещё одним признаком кризиса лидерства. Действующий капитан Даниэль Карвахаль после стычки сразу покинул стадион и вернулся только по требованию руководства

Все комментарии
88v28v7shgf3
сегодня в 13:08
Ещё и тренера надо выбирать голосованием.
Karkaz
сегодня в 12:55
По ходу Вальверде лишится капитанской повязки
particular
сегодня в 12:55
К разброду, шатаниям и мордобою осталось добавить голосование по капитану и допустить СМИ в раздевалку перед матчами...
