В «Реале» могут ввести голосование при выборе капитана команды

1778405353

сегодня, 12:29

В «Реале» возникли внутренние разногласия относительно традиционного принципа преемственности капитанской повязки.

Исторически капитаном клуба становится футболист, дольше всех выступающий за команду, однако часть состава настаивает на реформе.

Часть игроков предлагает перейти на гибридную модель, успешно применяемую в «Барселоне», где лидеры выбираются путем совмещения стажа и общекомандного голосования.

Ситуация обострилась на фоне недавнего конфликта между и .

По данным источника, инцидент стал ещё одним признаком кризиса лидерства. Действующий капитан после стычки сразу покинул стадион и вернулся только по требованию руководства