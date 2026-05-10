Алаев высказался о сокращении числа иностранных тренеров в РПЛ

сегодня, 12:41

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о сокращении числа иностранных тренеров в чемпионате. На данный момент зарубежные специалисты работают только в трёх клубах лиги — «Спартаке», «Рубине» и «Ростове».

Конечно, я больше за русских тренеров, но если приезжает качественный иностранец и хорошо делает свою работу — прекрасно. Приезжает человек, к которому есть вопросы, — хочется, чтобы он побыстрее уехал. То же самое и среди россиян. Есть молодые, талантливые, а есть те, у кого не получается. Мне хочется, чтобы ЦСКА и другие клубы РПЛ, которые планируют поменять тренера, брали качественных специалистов, которые бы приносили результат и привлекали бы болельщиков на трибуны.

сегодня в 13:08
А кажется, что почти везде.
Гость
