Алаев высказался о сокращении числа иностранных тренеров в РПЛ

Президент РПЛ высказался о сокращении числа иностранных тренеров в чемпионате. На данный момент зарубежные специалисты работают только в трёх клубах лиги — «Спартаке», «Рубине» и «Ростове».

Конечно, я больше за русских тренеров, но если приезжает качественный иностранец и хорошо делает свою работу — прекрасно. Приезжает человек, к которому есть вопросы, — хочется, чтобы он побыстрее уехал. То же самое и среди россиян. Есть молодые, талантливые, а есть те, у кого не получается. Мне хочется, чтобы ЦСКА и другие клубы РПЛ , которые планируют поменять тренера, брали качественных специалистов, которые бы приносили результат и привлекали бы болельщиков на трибуны.