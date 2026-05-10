Иран назвал условия участия в чемпионате мира 2026 года

сегодня, 13:15

Федерация футбола Ирана (FFIRI) направила организаторам чемпионата мира 2026 года список из десяти требований. Только при их выполнении сборная Ирана подтвердит свое участие в турнире.

Главные требования Ирана касаются безопасности и виз. В Тегеране настаивают, чтобы всем членам делегации без проблем выдали визы, а организаторы обеспечили уважительное отношение к флагу и гимну, усиленную охрану в аэропортах, отелях и на маршрутах к стадионам.

Главным препятствием для Ирана может стать визовый вопрос. Канада, принимающая часть матчей турнира, ограничивает въезд для лиц, связанных с военными структурами Ирана. На групповом этапе иранцы сыграют с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом в США, однако в плей-офф могут попасть на матч в Ванкувере.

Перевод с goal.com Фото: Сайт news.sky.com
