Мбаппе не сыграет с «Барселоной», Тчуамени вернулся в состав

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны»: мадридский клуб опубликовал заявку на игру без француза.
Несмотря на то что накануне форвард вернулся к тренировкам в общей группе, тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.
При этом в состав «сливочных» вернулся Орельен Тчуамени. Ранее полузащитник оказался в центре скандала и был оштрафован клубом на 500 тысяч евро за конфликт с партнером по команде Федерико Вальверде.
