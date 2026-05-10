Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2025/2026

Мбаппе не сыграет с «Барселоной», Тчуамени вернулся в состав

сегодня, 13:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны»: мадридский клуб опубликовал заявку на игру без француза.

Несмотря на то что накануне форвард вернулся к тренировкам в общей группе, тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

При этом в состав «сливочных» вернулся Орельен Тчуамени. Ранее полузащитник оказался в центре скандала и был оштрафован клубом на 500 тысяч евро за конфликт с партнером по команде Федерико Вальверде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Отаменди и Кайседо допущены к стартовым матчам ЧМ-2026 после решения ФИФА
Сегодня, 11:48
«Ростову» выдали лицензию на следующий сезон Российской Премьер-Лиги
06 мая
ОфициальноПСЖ включил Сафонова в заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»
05 мая
«Краснодар» выставит самый сильный состав на кубковую игру с «Динамо»
03 мая
В «Динамо» подумают, кого поставить в ворота на игру с «Краснодаром»
02 мая
ОфициальноБерналь и Рафинья вернулись в состав «Барселоны» после травм
02 мая
Сортировать
Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 16:41, ред.
Судя по всему, тут скорее надо огорчиться не отсутствию Мбаппе, а общему состоянию раздевалки Мадрида - выглядит тревожнее, чем травма Килиана. Конфликты между лидерами команды перед «класико» — плохой знак, особенно когда сезон и так нервный. Что касается самого Мбаппе — решение не выпускать его может быть вполне разумным. Матч с Барсой — это огромная нагрузка, и если есть риск усугубить повреждение большой. Но медийно ситуация для «Реала» неприятная.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 16:23
Как говорят - а нам всеравно.
2jd9wvu4ue8r
2jd9wvu4ue8r
сегодня в 16:20
Мбаппе в этом сезоне уже списали.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:12
Дембеле был лучше, поэтому его купили.
Теперь Дембеле и с золотым мячом!
112910415
112910415
сегодня в 15:59
в Реале всё не ладно ...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:46
Правильно! Зачем здоровьем Мбаппе рисковать? А то вдруг кто-нибудь из 40 млн болельщиков, подписавших петицию за уход Мбаппе из «Реала», прорвётся к нему и побьёт его. Могут, кстати, и свои одноклубники побить. И Вини, и Тчу.) Кто знает что у них на уме?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
хорошо что бартомеу не купил Мбаппе, когда тот играл за Монако
MMM 58
MMM 58 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Думаю, для ЦСКА и 6 место будет успехом.
drug01
drug01 ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 14:02
Призы бывают разные! В моей коллекции накопилось футболок с эмблемой Соккер на три футбольные команды! Сегодня предпоследний тур нашей футбольной Лиги!предлагаю определить первую пятерку чемпионата- на мой взгляд Краснодар,Зенит,Локомотив,ЦСКА и Балтика!!!!!А как Вы думаете!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 