Жозе Моуриньо заявил, что не ведёт переговоров с «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» в преддверии матча чемпионата Португалии против «Браги» прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в «Реал». Португальский специалист подчеркнул, что на данный момент никаких контактов с руководством испанского клуба не было.

Слухи о «Реале» не утихают, но я стараюсь держаться от них в стороне. Скажу прямо: у меня не было никаких контактов ни с Флорентино Пересом, ни с другими руководителями мадридцев. Я принял принципиальное решение — не вступать в переговоры на финишной прямой сезона. До финального свистка в матче против «Эшторила» никаких контактов с Мадридом не будет. Только после завершения чемпионата я выделю неделю, чтобы обсудить дела с теми, с кем посчитаю нужным. Все, что пишут сейчас в прессе о моих «требованиях» или «встречах» — это чистой воды вымысел.