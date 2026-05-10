Жозе Моуриньо заявил, что не ведёт переговоров с «Реалом»

сегодня, 13:58

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо в преддверии матча чемпионата Португалии против «Браги» прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в «Реал». Португальский специалист подчеркнул, что на данный момент никаких контактов с руководством испанского клуба не было.

Слухи о «Реале» не утихают, но я стараюсь держаться от них в стороне. Скажу прямо: у меня не было никаких контактов ни с Флорентино Пересом, ни с другими руководителями мадридцев. Я принял принципиальное решение — не вступать в переговоры на финишной прямой сезона. До финального свистка в матче против «Эшторила» никаких контактов с Мадридом не будет. Только после завершения чемпионата я выделю неделю, чтобы обсудить дела с теми, с кем посчитаю нужным. Все, что пишут сейчас в прессе о моих «требованиях» или «встречах» — это чистой воды вымысел.

Groboyd
Groboyd ответ Шишанутый
сегодня в 15:02
Бесполезный рекорд. При этом с которым они в ЛЧ могут даже не попасть.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:54
Маур с Бенфикой может пройти весь чемпеонат без поражений что хоть и не трофей но тоже крутое достиженее. Бенифка это единственная команда из ТОП 10 лиг которая до сих пор идет без поражений. Все правельно Маур доведи это дело до конца а потом в Реал за новыми рекордами и титулами!!
Гость
