Рафинья: «Я планирую остаться в „Барселоне“ надолго»
Вингер «Барселоны» высказался о своем будущем в клубе и текущей форме.
Я планирую остаться здесь надолго. У меня долгосрочный контракт, но я всегда готов обсудить с клубом будущее. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуться на свой лучший уровень. По ощущениям, я уже близок, но мне нужно ещё немного времени.
