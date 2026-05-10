Осинькин: «„Сочи“ добирался на матч с „Зенитом“ 28 часов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о состоянии команды в концовке сезона, сложной дороге на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» и кадровых проблемах перед игрой.
О форме команды
Мы сплотились, в конце сезона почувствовали игру и стали другой командой. Я бы не хотел вести разговор, что нам повезло, мы просто стали сильнее. Много времени упущено, но будем делать всё, что от нас зависит, чтобы взять от сезона максимум.
О сложной дороге в Санкт-Петербург
Пришли на утреннюю тренировку и узнали, что аэропорт закрыт, а нужно каким‑то образом добираться. Для вас это просто 28 часов, а для нас — 1,5 дня и несколько пересадок. На поезд не могли взять билеты, потому что все хотели на поезд. Добирались на трех видах транспорта. Сделали всё, чтобы приехать и переночевать здесь перед игрой.
О кадровых проблемах
Роман Ежов получил травму в прошлой игре. Владимир Ильин и Михаил Игнатов даже не тренировались в недельном цикле. У некоторых игроков есть противопоказания [для участия в матче].
С каких это пор у Газпрома трудные времена. Денег куры не клюют. Собственный парк самолетов. Играй и Выигрывай. А вот тут то и проблема. Тренер не научил играть через силует