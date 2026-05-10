Осинькин: «„Сочи“ добирался на матч с „Зенитом“ 28 часов»

сегодня, 14:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о состоянии команды в концовке сезона, сложной дороге на матч 29-го тура РПЛ против «Зенита» и кадровых проблемах перед игрой.

О форме команды

Мы сплотились, в конце сезона почувствовали игру и стали другой командой. Я бы не хотел вести разговор, что нам повезло, мы просто стали сильнее. Много времени упущено, но будем делать всё, что от нас зависит, чтобы взять от сезона максимум.

О сложной дороге в Санкт-Петербург

Пришли на утреннюю тренировку и узнали, что аэропорт закрыт, а нужно каким‑то образом добираться. Для вас это просто 28 часов, а для нас — 1,5 дня и несколько пересадок. На поезд не могли взять билеты, потому что все хотели на поезд. Добирались на трех видах транспорта. Сделали всё, чтобы приехать и переночевать здесь перед игрой.

О кадровых проблемах

Роман Ежов получил травму в прошлой игре. Владимир Ильин и Михаил Игнатов даже не тренировались в недельном цикле. У некоторых игроков есть противопоказания [для участия в матче].

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:29, ред.
Деньги Газпрома - это бюджетные деньги, те. наши, и мои, и твои и всех нас. А пока Миллер на свободе он распоряжается нашими деньгами как своими. И большинству это не нравится. А у меня лично только пенсия. Она чиста и прозрачна.
yw5ry6ehs6d7
yw5ry6ehs6d7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:23
Не нужно считать чужие деньги, если свои грязные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ r332thgbs3mf (раскрыть)
сегодня в 17:14
Ты прав, деньги Миллера никто не считал. Его миллиарды спрятаны по миру
112910415
112910415
сегодня в 17:12
тяжело было ...
r332thgbs3mf
r332thgbs3mf ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:06
Сколько денег в общаке уголовника-мошенника никто не считал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:18
Ангел неБесГрешен
С каких это пор у Газпрома трудные времена. Денег куры не клюют. Собственный парк самолетов. Играй и Выигрывай. А вот тут то и проблема. Тренер не научил играть через силует
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 16:16
Только название, не более того.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 15:52
Уже все и позабыли, что нынешние "Сочи" родом как раз из Питера)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:15
А кому сейчас легко? В Питере еще и судья может начудить. Говорить о трудностях до матча не стоит — надо выходить и играть на победу... Иначе всё выглядит так, будто тренер оправдывается на случай возможного поражения. В Зените не Боги собрались, а Сочи умеет играть в футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:04
А кому сейчас легко? Трудные времена переживаем...
Гость
