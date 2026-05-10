Отец Флика умер утром перед Эль-Класико, тренер останется с «Барселоной»

сегодня, 16:24

Футбольный клуб «Барселона» выражает глубочайшие соболезнования Хансу-Дитеру Флику в связи со смертью его отца. В этот тяжелый момент всё сообщество «сине-гранатовых» сопереживает утрате своего тренера и оказывает ему и его близким полную моральную поддержку.

По данным источника, Флик уже сообщил руководству «Барселоны», что останется с командой, несмотря на трагические обстоятельства. Тренер планирует присутствовать на сегодняшнем матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».