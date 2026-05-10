Сёмин назвал клуб, который займёт 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ

сегодня, 17:11

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какой клуб он считает фаворитом в борьбе за 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ.

На сегодняшний момент фаворит, несомненно, «Локомотив», потому что они выше в турнирной таблице, чем их конкуренты, у них больше очков. Матч против «Балтики» будет интересным. Чемпионат проходит очень интересно, борьба за каждое место идет драматичная.

9rzyz825m54a
сегодня в 19:05
Всегда есть НО.... паровозикам нужно не просто играть оставшиеся матчи, но и их выигрывать...
Bad Listener
сегодня в 18:25, ред.
Забыл я уже говорил что эти люди лишают суперкомпьютер Опта работы? Правда дичь про драматичную борьбу и интересно смотреть суперкомпьютер бы не ляпнул, он честнее и очков розовых не носит, да и просто себя уважает хотя бы чучуть.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:41
Это прямо Капитан Очевидность, ну или суперкомпьютер Опта. Он тоже на таблицу смотрит и делает свои прогнозы...
ABir
сегодня в 17:26
Да, если Локо одержит две победы в оставшихся матчах. Но это будет очень не просто.
Байкал-38
сегодня в 17:20
Ну зачем такой заголовок, который искажает слова Сёмина?
Палыч сказал, Локо фаворит, так как у него больше очков и не более того.

По моему мнению бронзу разыграют два клуба Локо и Спартак.
Всё в руках и ногах Локо, но и соперники серьёзные, а Спартак будет ждать потерю очков от Локо.
Сегодня матч Локо- Балтика много чего может решить, но не всё.
