Сёмин назвал клуб, который займёт 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какой клуб он считает фаворитом в борьбе за 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ.
На сегодняшний момент фаворит, несомненно, «Локомотив», потому что они выше в турнирной таблице, чем их конкуренты, у них больше очков. Матч против «Балтики» будет интересным. Чемпионат проходит очень интересно, борьба за каждое место идет драматичная.
Палыч сказал, Локо фаворит, так как у него больше очков и не более того.
По моему мнению бронзу разыграют два клуба Локо и Спартак.
Всё в руках и ногах Локо, но и соперники серьёзные, а Спартак будет ждать потерю очков от Локо.
Сегодня матч Локо- Балтика много чего может решить, но не всё.