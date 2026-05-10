«Реализация довела до такой концовки». Семак — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Зенита» высказался о победе своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Простых игр не бывает, перед игрой мы об этом говорили. «Сочи» старался играть и использовать наши ошибки. В принципе, было пару моментов в первом тайме, где мы ошиблись, и те моменты, которые были, не использовали.

Мы, в свою очередь, не использовали шансы, чтобы забить — ни с пенальти, ни с игры. А когда ты не забиваешь или реализация на таком низком уровне, то сложно. Уже появляется психологическая уверенность у игроков «Сочи»: они ведут 1:0, значит, нужно обороняться и защищаться.

Думаю, что ребята молодцы, смогли забить. Моменты были, и в достаточном количестве, чтобы забивать ещё. Но, к сожалению, сегодня реализация довела до такой концовки, где могло быть всё что угодно.