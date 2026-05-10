Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Реализация довела до такой концовки». Семак — о победе над «Сочи»

сегодня, 18:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Простых игр не бывает, перед игрой мы об этом говорили. «Сочи» старался играть и использовать наши ошибки. В принципе, было пару моментов в первом тайме, где мы ошиблись, и те моменты, которые были, не использовали.

Мы, в свою очередь, не использовали шансы, чтобы забить — ни с пенальти, ни с игры. А когда ты не забиваешь или реализация на таком низком уровне, то сложно. Уже появляется психологическая уверенность у игроков «Сочи»: они ведут 1:0, значит, нужно обороняться и защищаться.

Думаю, что ребята молодцы, смогли забить. Моменты были, и в достаточном количестве, чтобы забивать ещё. Но, к сожалению, сегодня реализация довела до такой концовки, где могло быть всё что угодно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ерохин: «Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить этот гол»
Сегодня, 17:40
«Я бы уверен, что мы забьём и выиграем». Соболев — о матче с «Сочи»
Сегодня, 17:25
Сёмин назвал клуб, который займёт 3-е место в нынешнем сезоне РПЛ
Сегодня, 17:11
Осинькин: «„Сочи“ добирался на матч с „Зенитом“ 28 часов»
Сегодня, 14:46
Алаев высказался о сокращении числа иностранных тренеров в РПЛ
Сегодня, 12:41
Черчесов предложил изменить систему лимита на легионеров в РПЛ
Сегодня, 10:30
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:19
как тренируешь, тренер ?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:17
Ну так тренеруй, чтоб реализация была! Какого хрена они у тебя делают, если не тренеруются ? Едят и кю***ься только ?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 