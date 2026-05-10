Андрей Мостовой высказался о слухах о конфликте с Семаком

Полузащитник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что у него случился конфликт с главным тренером клуба на фоне проблем с дисциплиной.

Очень много слухов сейчас ходит. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что прихожу в нетрезвом состоянии на тренировки. Этого ничего нет. Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Просто хотел сказать: это все неправда, мы боремся за чемпионство и хотим победить.