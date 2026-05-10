Андрей Мостовой высказался о слухах о конфликте с Семаком

сегодня, 18:31

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи о том, что у него случился конфликт с главным тренером клуба Сергеем Семаком на фоне проблем с дисциплиной.

Очень много слухов сейчас ходит. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что прихожу в нетрезвом состоянии на тренировки. Этого ничего нет. Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Просто хотел сказать: это все неправда, мы боремся за чемпионство и хотим победить.

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:34
...с языка снял!!!
....Мадрид трясёт,колбасит не по детски!
Не знаешь, братцы,чем помочь?!
А у Зенита как то потихоньку,
По пустякам,гоните всё прочитанное прочь!
112910415
сегодня в 20:17
странно это ...
25процентный клоун
сегодня в 19:08
Надеюсь, Спартак тебя подпишет
57kud6wg8c7d
сегодня в 19:04
Специально несут такие слухи, чтобы раздрай в команде сделать...
Alex_67
сегодня в 18:56
Почему появляются такие слухи?
Вижу несколько вариантов ответа:
— конфликт Мостового с Семаком действительно существует, правда я лично не могу себе представить появление игрока на тренировке в состоянии алкогольного опьянения - не верю!!!
— слухи распускает тот, кто испытывает личную неприязнь к Андрею;
— сложный характер талантливого игрока, они такие ранимые;
— свои выживают...
При желании в Зените могут выяснить, откуда ноги растут... А может клуб устраивают подобная ситуация?
пират Елизаветы
сегодня в 18:42
Везде полыхает)) Лондон. Питер. Мадрид. Марсель.
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:38, ред.
Как откуда слухи идут ? Нет дыма без огня, Эндрю !
