Сычёв: «Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом»

сегодня, 19:51

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

Если бы не поражение от «Крыльев Советов», «Спартаку» можно было поставить за сезон твердую четверку. Он неплохо провел весну. Летом будет совсем другая подготовка.

Только в следующем сезоне станет понятна тренерская сила Карседо. Давление на него увеличится. Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом. Интересно будет понаблюдать за ним в следующем сезоне.

hrxera44wap9
сегодня в 21:18
Главное не обкакаться в последнем матче и закончить на позитиве....
Bad Listener
сегодня в 21:10, ред.
Да всё с ним понятно уже, чего ждать, вот любят ждать и не видеть очевидного, ничего этот Карседо не выиграет, он же не управляет ничем, в очередной раз Лукойл взял на должность тренера удобного, а не способного лидера команды с твёрдым жёстким характером который нужен Спартаку. Боятся они что такой человек не только команду построит, но и их заодно с их детской психикой.

Уже всё прекрасно видно, что Жедсона на фланг раз за разом ставит, что три матча подряд просто убивает фланги, это не то что нужно долго и упорно менять, это просто то что нужно прекратить делать, но если он не видит этого то он и не увидит. Опять у нас горе от ума тренер. Что то мудрит, ему наоборот нужно осадить их, объяснить что они не Месси и не Роналду чтобы они перестали глупости делать на поле и устаканить. Очередная затычка позиции тренера чтобы журналистам было у кого вопросы спросить.

Да и тем более от тренера в принципе в Спартаке мало что зависит, а от кого зависит и не понятно особо, ещё Амарал жаловался и он не первый что в Спартаке постоянно принимают решения какие третьи лица, агент Андреев например который вообще всегда в пользу Зенита рулит, но в Лукойле до сих пор не просекли эту историю. Им лишь бы ответственность скинуть и поменьше решений принимать, ну и мотивация - рекламные эффекты для нефтепродуктов, а не титулы футбольные, а нефтепродукты и с 5го места видимо норм продаются.
Groboyd
сегодня в 20:35
Ой, ну не надо. В Краснодаре одного Кордобу убрать и всё, кина не будет.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:26, ред.
При всем уважении к славной истории Спартака, с учетом всесилья финансового Газпрома и приобретения всей власти в футболе, а также с учетом высокого уровня Краснодара, едва ли Спартак в ближайшие годы, впрочем как и иные клубы РПЛ смогут претендовать на чемпионство. Только если форс мажор с Газпромом, или не дай бог с Галицким, тогда теоретически возможно все. А так.... едва ли.
shur
сегодня в 20:07
....Димка, это же "Спартак", тут без мыслей о золоте,ловить нечего!
Другое дело воплотить сложнее, болелы всего одну кричалку туго знают :" СПАРТАК - ЧЕМПИОН" !!!
