Сычёв: «Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом»
Бывший футболист сборной России поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» .
Если бы не поражение от «Крыльев Советов», «Спартаку» можно было поставить за сезон твердую четверку. Он неплохо провел весну. Летом будет совсем другая подготовка.
Только в следующем сезоне станет понятна тренерская сила Карседо. Давление на него увеличится. Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом. Интересно будет понаблюдать за ним в следующем сезоне.
Уже всё прекрасно видно, что Жедсона на фланг раз за разом ставит, что три матча подряд просто убивает фланги, это не то что нужно долго и упорно менять, это просто то что нужно прекратить делать, но если он не видит этого то он и не увидит. Опять у нас горе от ума тренер. Что то мудрит, ему наоборот нужно осадить их, объяснить что они не Месси и не Роналду чтобы они перестали глупости делать на поле и устаканить. Очередная затычка позиции тренера чтобы журналистам было у кого вопросы спросить.
Да и тем более от тренера в принципе в Спартаке мало что зависит, а от кого зависит и не понятно особо, ещё Амарал жаловался и он не первый что в Спартаке постоянно принимают решения какие третьи лица, агент Андреев например который вообще всегда в пользу Зенита рулит, но в Лукойле до сих пор не просекли эту историю. Им лишь бы ответственность скинуть и поменьше решений принимать, ну и мотивация - рекламные эффекты для нефтепродуктов, а не титулы футбольные, а нефтепродукты и с 5го места видимо норм продаются.
Другое дело воплотить сложнее, болелы всего одну кричалку туго знают :" СПАРТАК - ЧЕМПИОН" !!!