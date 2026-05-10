Сычёв: «Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» .

Если бы не поражение от «Крыльев Советов», «Спартаку» можно было поставить за сезон твердую четверку. Он неплохо провел весну. Летом будет совсем другая подготовка.

Только в следующем сезоне станет понятна тренерская сила Карседо. Давление на него увеличится. Задача перед Карседо будет стоять одна — стать чемпионом. Интересно будет понаблюдать за ним в следующем сезоне.