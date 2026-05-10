Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Кержаков обратился к фанатам «Зенита», вратарь покинет клуб

сегодня, 20:12

Вратарь Михаил Кержаков обратился к болельщикам после ухода из «Зенита». Летом голкипер покинет клуб.

Я хочу поблагодарить всех, с кем играл, всех болельщиков. Огромный низкий поклон! Спасибо. Я очень рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог.

Спасибо вам! Увидимся! До новых встреч!
8q7gaaqzkcb2
сегодня в 21:15
Удачи в дальнейшей жизни... может и останется в системе клуба...
shur
сегодня в 20:52
...так и закончилась эпоха Кержаковщины в "Зените",однако!!!
iBragim2102
сегодня в 20:37
Вынесли после матча вперёд ногами, не дали даже отпраздновать
112910415
сегодня в 20:25
эх,не дали выйти на на поле ...
lazzioll
сегодня в 20:21
я думаю куда он сидел бы себе на подсосе, а ему оказывается 40 лет. очень неожиданно
