«Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

сегодня, 20:33
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Вест Хэм» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 83-й минуте забил вингер «Арсенала» Леандро Троссард.

«Вест Хэм» идёт на 18-м месте (36 очков), «Арсенал» занимает 1-е место (79 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Арсенал
Grizly88
сегодня в 21:17
Мда и сеткой лч повезло им и титул Апл им отдали не засчитав чистый гол. Хотя Гвардиола сам лузер это же надо было сыграть в ничью с Эвертоном.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 21:15
Ну просто как все думали, что в этом матче и расставили новые грани борьбы в новом сезоне.

А как оказалось на деле - как на картинке.

Вопросы ни в коем случае не к Арсеналу: если им так разрешают играть - почему им этим не пользоваться?)

Но к судьям вопросов, конечно, много
Grizly88
сегодня в 21:14
ВХ жаль отменили чистый гол
shlomo
сегодня в 21:12
Просто повезло "канонирам", что в самой концовке арбитры отменили спасительный гол Уилсона. Тяжелейший матч получился для "Арсенала", который набрал важнейшие три очка и сделал еще один большой шаг к чемпионскому титулу.
Sergo81
сегодня в 21:11
Арсенал почти чемпион? Хорошая новость!))
Freche
сегодня в 21:11
Если позволите, коллеги, свои "пять копеек" вброшу.
В отменённом голе "молотобойцев", вроде как, фол усматривается. Но сколько точно таких же фолов в других моментах судьи не видят? Я уже совсем не понимаю! Зачем тогда нужен этот ВАР, если единообразия трактовок нет?
Склоняюсь к тому, что критики ВАРа правы. ВАР просто лишает игру зрелищности, не давая при этом объективности.
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 21:08
Первый тур, это недалеко ходить? Ну и память! Респект!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:06
Не забиваешь? И тогда забивают тебе! Аксиома! И даже трудно сказать: плохо ли ударил ВХЮ либо выручил Рая? Матч на 4 клуба, которые во все глаза его смотрели, и у каждого свои эмоции! И еще: незасчитанный гол ВХЮ вообще непонятно, как мог влететь в ворота при таком частоколе ног и тел, специально не попадешь, а тут на последних секундах важнейшего матча и забили, вот что значит захотеть! Но не свезло ВХЮ, был фол.А Арсенал тоже проявил характер, хотя и выглядел утомленным.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 21:05
Случайно на жалобу нажал
kovalev-barin
kovalev-barin ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 21:02
Потому что британские судьи уже сами запутались в правилах, придуманных самими же, и уже сами не понимают, что "допустимая" борьба на угловом, а что - нет.

Я даже далеко не буду ходить за примером: первый тур АПЛ - Габриэл локтем бьет АЛтая в штрафной, а затем запихивает вратаря в ворота. Напомню, то была допустимая борьба, и даже ВАР никто не смотрел.
Apsny
Apsny ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 20:55
    ars 14
    ars 14 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 20:51
    Очень преждевременно поздравлять Арсенал с чемпионством, если на Эмирейтс Бернли скорее всего обыграют ( Хотя прям уверенности в этом нет). Но вот с КП будет хлеще чем сегодня
    zrm9ebd296qw
    zrm9ebd296qw
    сегодня в 20:48
    Ещё один шаг к чемпионству
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 20:48
    такие нарушения у Арсенала было десятки, особенно при исполнении угловых.
    и многие обвиняли Арс. и задавали вопрос, почему арбитры позволяют игрокам Артеты буквально блокировать и удерживать соперников в штрафной площади.
    один Деклан Райс мастер обманного дела.
    вот увидите, в новом сезоне многие клубы начнут скопировать такие безобразия.
    остается поздравить Арсенала с чемпионством.)))
    Гвардиола кажется, больше не нашел новых идей при обновляемом составе МС.
    barca200885
    barca200885 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 20:46
    Я только не понял, чего они там выглядывали столько времени. Фол, вроде, очевидный.
    ars 14
    ars 14 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 20:43
    Спасибо)) Рая сегодня возможно сделал чемпионский сейв)
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 20:42
    Ну и отскок Арсенала. А ВХ так и надо: чертов автобус.
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 20:41
    Игра низкого качества.. Победа делает Арсенал чемпионом.. Чемпион низкого качества.. С противостоянием МС и Ливерпуля не сравнить.. ☝️
    Твой Арсен
    Твой Арсен ответ ars 14 (раскрыть)
    сегодня в 20:41, ред.
    По делу. В момент, когда Райя пытается поймать мяч руками, его дергают за футболку (один игрок ВХ), а второй игрок ВХ - своей рукой за подбородок Райи пытается запрокинуть его голову назад.
    ars 14
    ars 14 ответ iBragim2102 (раскрыть)
    сегодня в 20:39
    С предпоследней командой следующий матч))
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 20:39
    С важнейшей победой канониры в этом тяжелейшем и драматичном матче!
    "Арсенал", вперёд к чемпионству!
    ars 14
    ars 14
    сегодня в 20:38
    Выключил матч после первого забитого мяча, ибо нервы на пределе)) Что там было с фолом? По делу отменили?
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 20:38, ред.
    Тут все ясно Арсенал берет титул, а ВХ едет в о вторую лигу...... руководство молотков сами себя загнали в такое положение......не нравилась игра в европе с Мойесом, ну так получайте пачку физруков Лопетеги Поттер и в догонку Санту и да здравствует чампионшип........

    PS Кто то говорил, что зря португальца уволили из Фореста, но глядя на его работу в ВХ отставка была правильной...... лесники сохранили прописку молотки ее потеряли........
    iBragim2102
    iBragim2102
    сегодня в 20:38
    Матч напоминал матч Зенита сегодняшний, так тяжело играли против предпоследней команды, чтож будет в следующем туре с командой повыше.
    Гость
