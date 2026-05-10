Артета: «Арбитр правильно отменил гол „Вест Хэма“ в наши ворота»

вчера, 21:53
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение арбитра отменить гол нападающего «Вест Хэма» Каллума Уилсона в ворота «канониров» в матче 36-го тура АПЛ.

Решение было правильным. С первой секунды, как я это увидел, было очевидно, что это явное нарушение на Давиде Райе. Вратарям нужна защита в таких ситуациях, и арбитр справился с этим очень хорошо. VAR всегда подвергается критике, но сегодня вечером он принял верное решение.

Romeo 777
вчера в 23:39
Ещё бы он обратное сказал 😂😂😂
Nenash
вчера в 22:55
Нашли кого спросить.. 😄
25процентный клоун
вчера в 22:08, ред.
Судьертета решил поумничать. Из ноунеймов лепят историю
Grizly88
вчера в 21:55
Да Вар испортил игру и вам подарили три очка
Гость
