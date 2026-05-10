Артета: «Арбитр правильно отменил гол „Вест Хэма“ в наши ворота»
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал решение арбитра отменить гол нападающего «Вест Хэма» в ворота «канониров» в матче 36-го тура АПЛ.
Решение было правильным. С первой секунды, как я это увидел, было очевидно, что это явное нарушение на Давиде Райе. Вратарям нужна защита в таких ситуациях, и арбитр справился с этим очень хорошо. VAR всегда подвергается критике, но сегодня вечером он принял верное решение.
