«Балтика» и ЦСКА потеряли шансы на бронзу в РПЛ в нынешнем сезоне

«Локомотив» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.
После этой встречи «железнодорожники» занимают 3-е место, набрав 53 очка за 29 матчей. «Балтика» идёт на 5-м месте, набрав 46 очков за 29 матчей, а ЦСКА располагается на 6-м месте — 45 матчей за 28 туров.
Таким образом, «Балтика» и ЦСКА потеряли шансы на бронзу в нынешнем сезоне РПЛ. Шансы на топ-3 остались лишь у «Спартака» и «Локомотива».
"...Шанс! Он не получка не аванс,
Он выпадает только раз..." (м\ф "Остров сокровищ")
Для ЦСКА не только пьедестал потерян, но и сезон...