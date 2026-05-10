«Балтика» и ЦСКА потеряли шансы на бронзу в РПЛ в нынешнем сезоне

вчера, 22:10

«Локомотив» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ .

После этой встречи «железнодорожники» занимают 3-е место, набрав 53 очка за 29 матчей. «Балтика» идёт на 5-м месте, набрав 46 очков за 29 матчей, а ЦСКА располагается на 6-м месте — 45 матчей за 28 туров.